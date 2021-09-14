Hürriyet (Турция): в Идлибе трое мучеников... Нападения — дело рук «таинственной организации»?

11 сентября два бронетранспортера ВС Турции были атакованы в Идлибе. В результате трое военнослужащих погибли. В Турции склонны полагать, что за нападением стоит некая «таинственная организация», которая мстит Анкаре за членство в НАТО. Что известно об «Отряде помощников Абу Бакра ас-Сиддика»?

В сирийском Идлибе, где накануне ночью мы потеряли троих наших солдат, участились нападения на турецких военных. Предполагается, что за этими атаками стоит "таинственная организация", нацеленная на силы ВС Турции…

В сирийском Идлибе, где была создана зона деэскалации и установлен режим прекращения огня в соответствии с договоренностями, достигнутыми между Турцией и Россией, в ночь с пятницы на субботу 10-11 сентября были атакованы два бронетранспортера, принадлежащих Вооруженным силам (ВС) Турции, во время передвижения. В результате атаки пехотные сержанты Мюджахит Сыныртепе (Mücahit Sınırtepe) и Рамазан Демир (Ramazan Demir), а также пехотинец-контрактник Тургай Абаджи (Turgay Abacı) погибли. ВС Турции открыли артиллерийский огонь по району, откуда была совершена атака, с помощью гаубиц "Фыртына" (Fırtına, "Шторм")… В то время как силы сирийского режима в Идлибе в течение последнего месяца интенсивно обстреливают гражданское население, на передний план выходит "таинственная организация" под названием "Отряд помощников Абу Бакра ас-Сиддика", которая атакует прежде всего ВС Турции.

Линия между "ИГИЛ"* и "Аль-Каидой"*

Эта организация, которая, как утверждают иностранные эксперты по терроризму, придерживается "линии между "ИГИЛ" и "Аль-Каидой" (террористические организации, запрещены в РФ - прим. ред.)", обосновывает свои нападения на ВС Турции так: "Турецкая армия является отступником (отступившей от исламской веры), оккупационной силой - членом НАТО и должна быть изгнана с мусульманских земель". Организация также обвиняет Турцию в "сотрудничестве с крестоносцами" из-за ее членства в НАТО. Хотя расследование последнего нападения, в результате которого трое турецких военных пали смертью мучеников, продолжается, также не исключается вероятность того, что за атакой стояла указанная организация и ее производные. Утверждается, что организация, предположительно созданная в 2020 году, за последний месяц взяла на себя ответственность за 20 нападений на ВС Турции разного масштаба.

Их лидеры неизвестны

Формирование "Отряд помощников Абу Бакра ас-Сиддика" - "таинственная организация", поскольку неизвестно, к какой группе оно относится и кто его лидеры. В последнее время "Отряд" находится в зоне особого внимания соответствующих подразделений в Анкаре. По данным "Би-би-си" (BBC), идеологическую основу этой организации составляют труды подпольного религиозного деятеля по имени Хаяль аль-Манхак (Hayal El Manhac), который известен своими призывами к атакам на ВС Турции. По словам экспертов, информации о том, что организация связана с другими боевыми группировками, нет. Некоторые эксперты по безопасности обращают внимание на тот факт, что наряду с ВС Турции организация иногда также берет на прицел силы "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ, террористическая организация, запрещена в РФ - прим. ред.), которые доминируют в Идлибе. Считается, что ХТШ тоже является мишенью этой таинственной организации, поскольку не препятствует активности ВС Турции в Идлибе. Те же источники отмечают, что необходимо всерьез учитывать и вероятность того, что за данной организацией может стоять сирийский режим или страна / страны, не желающие присутствия ВС Турции в регионе.

Павших на поле боя проводили в последний путь

После церемонии прощания в Хатае тела погибших Демира и Сыныртепе были отправлены в их родные города. Рамазан Демир был предан земле в Кахраманмараше, в то время как Мюджахита Сыныртепе проводили в последний путь в Кайсери. Супруга Демира Севинч (Sevinç), с которой они сочетались браком два месяца назад, присутствовала на похоронах в военной форме своего мужа. Погибший Сыныртепе пять лет назад написал в социальных сетях: "О Аллах, даруй нам мученичество". Тургай Абаджи будет похоронен сегодня, 12 сентября, в Хатае, на кладбище Кылычдеде после полуденного намаза в центральной мечети Акбеза района Хассы.

*террористическая организация, запрещена в РФ

Угур Эрган (Uğur Ergan)