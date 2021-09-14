Песков: Россия и Белоруссия будут продолжать практику совместных учений и развивать ВТС

Тема военно-технического сотрудничества постоянно присутствует в ходе российско-белорусских контактов на высшем уровне, отметил представитель Кремля

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Россия и Белоруссия будут продолжать развивать военно-техническое сотрудничество (ВТС) и практику проведения совместных военных учений, заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Совместные военные учения это постоянный процесс. Вы знаете, это не первые учения. Они ранее проводились, поэтому это постоянный процесс, который, конечно же, будет продолжаться. Процесс совершенствования навыков и подготовки как российских вооруженных сил, так и белорусских будет иметь свое постоянное продолжение", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, касающийся российско-белорусских учений "Запад-2021".

"Тема военно-технического сотрудничества постоянно присутствует в ходе российско-белорусских контактов на высшем уровне", - отметил Песков. "Это сотрудничество также будет развиваться", - заверил он.

Пресс-секретарь проинформировал, что в понедельник президент РФ Владимир Путин отправится в Нижегородскую область, "где он вместе с министром обороны [Сергеем] Шойгу, начальником Генштаба [Валерием] Герасимовым, с губернатором [Нижегородской области] Глебом Никитиным будет наблюдать за практическими действиями войск в ходе активной фазы совместного стратегического учения Вооруженных сил Белоруссии и Российской Федерации "Запад-2021".

Позиция России и Белоруссии по учениям

Путин 9 сентября на пресс-конференции после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что учения "Запад-2021" не направлены против кого-либо. Он пояснил, что проведение совместных учений "логично в условиях, когда другие объединения, НАТО, например, активно наращивает свое присутствие вблизи границ Союзного государства и пространства Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)".

Лукашенко, в свою очередь, сказал, что Минск и Москва будут наращивать противодействие военным угрозам, но назвал излишней озабоченность Запада по поводу проведения учений.

Об учениях

Совместные стратегические учения РФ и Белоруссии "Запад-2021" проходят 10-16 сентября на военных полигонах двух стран. В них примут участие около 200 тыс. человек, свыше 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники. Сценарий учений предполагает реагирование на обострение международной обстановки и возможную агрессию против Союзного государства.