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Интерфакс-АВН

Россия продолжит ВТС с Белоруссией, как и совместные военные учения - Кремль

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Москва. 13 сентября. ИНТЕРФАКС - Совместные российско-белорусские военные учения будут продолжаться и впредь, как и военно-техническое сотрудничество между Москвой и Минском, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Совместные военные учения - это обычный процесс. Вы знаете, это не первые учения в этом роде, они и ранее проводились. Это постоянный процесс, который, конечно же, будет продолжаться. И процесс совершенствования навыков и подготовки как российских Вооруженных сил, так и белорусских будет иметь свое постоянное продолжение", - сказал Песков журналистам в понедельник, отвечая на вопрос об этих учениях.

"Тема военно-технического сотрудничества постоянно присутствует в ходе российско-белорусских контактов на высшем уровне, это сотрудничество также будет развиваться", - отметил он.

Журналисты также спросили Пескова, не планируется ли изготовить специальную форму для президента РФ, в которой бы он мог присутствовать на военных учениях (а не в гражданской одежде, как сейчас).

"В данном случае глава государства сам принимает решение, как ему одеваться. Это не регламентировано никак, он не обязан носить форму. Но вы знаете, что элементы формы он часто использует", - ответил пресс-секретарь главы государства.

По его словам, вопрос с формой на данный момент решать не планируется.

Президент РФ Владимир Путин в понедельник посетит совместные учения Вооруженных сил России и Белоруссии "Запад-2021".

"13 сентября президент России Путин совершит рабочую поездку в Нижегородскую область, где на полигоне Мулино пройдет основной этап совместного стратегического учения вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь "Запад-2021", - сообщила пресс-служба Кремля.

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