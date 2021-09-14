"Алмаз-Антей" поставил систему охлаждения для АЭС "Руппур" в Бангладеш, по турецкой "Аккую" ведутся работы

Москва. 13 сентября. ИНТЕРФАКС - Ижевский электромеханический завод "Купол", производящий всемирно известные зенитные ракетные комплексы малой дальности семейства "Тор-М2" в рамках диверсификации ведёт ряд проектов по созданию сложных систем охлаждения, в том числе для атомных станций, сообщил заместитель генерального директора концерна ВКО "Алмаз-Антей" по производственно-технологической политике Александр Ведров.

"Этим оборудованием мы уже оснастили несколько атомных станций, в том числе за рубежом - например, "Руппур" в Бангладеш, работаем по турецкой "Аккую", - сказал Ведров в интервью "Интерфаксу" в понедельник.

По его словам, для изготовления такого оборудования на предприятии создан отдельный цех.

Ведров отметил, что ИЭМЗ "Купол", входящий в состав концерна ВКО "Алмаз-Антей" выпускает и другую гражданскую продукцию. "Купол" - это промышленные газовые лучистые обогреватели, это опять же медицинское направление: физраствор для перинатальных комплексов, который, несмотря на санкции, производится совместно с партнерами из Европы", - сказал он.