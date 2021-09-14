КНДР может значительно укрепить ядерный потенциал за счет новых крылатых ракет - академик Арбатов

Москва. 13 сентября. ИНТЕРФАКС - Новые испытания свидетельствуют об успехе Северной Кореи в развитии ракетной программы и представляют опасность для всех стран региона, включая Россию, сообщил "Интерфаксу" в понедельник военный эксперт, академик Российской академии наук (РАН) Алексей Арбатов.

"При помощи этих крылатых ракет и при наличии достаточного количества компактных ядерных боеприпасов Северная Корея может очень существенно укрепить свой ядерный потенциал", - сказал Арбатов, который возглавляет Центр международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН.

"У Северной Кореи уже есть баллистические ракеты как средство доставки ядерного оружия - оперативно-тактической, средней и даже межконтинентальной дальности. Теперь у них появились крылатые ракеты. Они гораздо дешевле баллистических, их гораздо легче замаскировать", - сказал Арбатов.

Северная Корея объявила об успешных испытаниях новых крылатых ракет большой дальности.

Северокорейское агентство ЦТАК называет крылатые ракеты большой дальности "стратегическим оружием, имеющим крайне важное значение". По его данным, крылатые ракеты большой дальности попали в цели на расстоянии около 1,5 тыс. км. ЦТАК сообщило, что успешно проведены летные испытания, тесты двигателя, систем контроля и управления, мощности боеголовки.

"Объективно для России это угроза - северокорейский режим непредсказуем. Но позиция России определяется политическим вектором. Китай создает базы для 300 с лишним новых межконтинентальных баллистических ракет, которые могут быть направлены на нас или могут полететь через нашу территорию. Мы на это реагируем очень спокойно - дружба с Китаем является нашим серьезным аргументом в противостоянии с Западом. Также и с Северной Кореей - мы не считаем её противником, а если она главный противник США, значит, она наш партнер и даже в некотором роде союзник", - сказал Арбатов.

"Как нас учит история, отношения меняются, а ядерное оружие остаётся. Трудно представить ситуацию, в которой Северная Корнея угрожала бы ударом ядерным оружием по Российской Федерации. Но Северная Корея может ввязаться в войну с Южной Кореей, с которой у нас очень хорошие отношения. Северная Корея может поставить под удар Японию и США. Война в данном регионе неизбежно затронула бы территорию России", - сказал ученый.

"Дальнейшее наращивание и диверсификация ядерного потенциала Северной Кореи разрушает режим нераспространения ядерного оружия. Северная Корея и Иран - это два кинжала, которые всё глубже и глубже поражают суть фундаментального современного договора в области ядерной безопасности - договора о нераспространении ядерного оружия", - заявил Арбатов.

"Наращивание такого оружия Северной Кореей рано или поздно вызовет ответную реакцию не только со стороны США, но и Японии, и Южной Кореи. Мы можем получить у себя на Дальнем Востоке целый клубок ядерных держав, которые вцепятся друг другу в горло через различные доктрины и планы ядерного сдерживания", - сообщил Арбатов.

Испытательные пуски Северной Кореи представляют угрозу для региона и за его пределами, говорится в заявлении Индо-Тихоокеанского командования вооружённых сил США.

"Нам известны сообщения о запусках КНДР крылатых ракет. Мы будем продолжать следить за ситуацией и тесно консультируемся с нашими союзниками и партнерами", - заявило американское командование.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что в тесном сотрудничестве с разведывательными органами США проводится углубленный анализ прошедшего испытания ракеты.

Генеральный секретарь правительства Японии Кацунобу Като заявил: "Правительство Японии постоянно внимательно отслеживает все движения Северной Кореи в военной области".