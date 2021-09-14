Войти
ТАСС

Япония и Россия продолжат эксперименты по выращиванию кристаллов белка на МКС до 2024 года

93
0
0
Jaxa_logo
Логотип японского космического агентства JAXA.

Эти эксперименты начались в 2003 году

ТОКИО, 13 сентября. /ТАСС/. Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) продолжит совместно с Роскосмосом проводить эксперименты по выращиванию кристаллов белка на Международной космической станции (МКС) до 2024 года. Об этом в понедельник заявил вице-президент JAXA Хироси Сасаки.

"JAXA сотрудничает с Роскосмосом по ряду совместных экспериментов с момента создания МКС. В частности, мы договорились продолжить до 2024 года эксперименты по выращиванию кристаллов белка, начатые в 2003 году", - сказал он в ходе международной Гагаринской конференции, которая проходит в формате онлайн.

У JAXA на МКС есть свой собственный экспериментальный модель "Кибо", первый компонент которого был установлен на станции в 2008 году. В частности, с помощью имеющегося на нем оборудования японские астронавты в прошлом году доказали, что бактерии дейнококки (Deinococcus radiodurans) могут выживать в суровых условиях открытого космоса в течение длительного времени.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Япония
Компании
JAXA
Роскосмос
Проекты
МКС
Похожие новости
22.04.2021
Россия переработает НЭМ под себя
10.02.2021
Космонавт с МКС показал, как "Прогресс" сгорает перед затоплением в Тихом океане
06.08.2020
Зачем людям возвращаться на Луну? За и против пилотируемых экспедиций
22.10.2019
Юбилейный 70-й Международный астронавтический конгресс открывается в Вашингтоне
11.04.2017
Сергей Савельев: Япония хочет сотрудничать с Россией по космодрому Восточный
31.01.2011
Лучшее изделие российской микроэлектроники 2010
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.09 01:18
  • 1
Учения «Запад-2021»: американский взгляд. Часть 1
  • 14.09 01:12
  • 20
Sina (Китай): заморский эксклав наконец-то «расцвел»! Россия вонзает нож в самое сердце НАТО
  • 14.09 00:34
  • 9
wPolityce (Польша): ядерное оружие в Польше? Пора действовать
  • 14.09 00:13
  • 21
Служба безопасности Украины отрицает причастность к истории с задержанием в Белоруссии 33 россиян из ЧВК "Вагнера"
  • 14.09 00:11
  • 2
NI: преимущество российского истребителя Су-75 Checkmate заключается в его цене
  • 13.09 23:12
  • 5
Гвардейская танковая армия ЗВО получит БМПТ, танки Т-80БВМ и ЗРК «Тор-М»
  • 13.09 22:35
  • 4
Захарова заявила о связи разработчиков «Умного голосования» с Пентагоном
  • 13.09 20:11
  • 2
Центр "Авангард" предоставит своим воспитанникам льготы в учебных программах ДОСААФ России
  • 13.09 20:00
  • 4
Заложен тральщик «Афанасий Иванников» проекта 12700
  • 13.09 16:43
  • 2
Минобороны передало Таджикистану боевые разведывательные машины БРДМ-2М
  • 13.09 12:40
  • 3
На учениях «Запад-2021» используются боевые багги «Сармат-2»
  • 13.09 11:37
  • 2
The National Interest (США): Россия проводит испытания танка Т-90 с загоризонтным видением
  • 13.09 00:39
  • 22
Ветеран КГБ Кобяков: сводки для Горбачева о "болевых точках" СССР утекали иностранным агентам
  • 12.09 20:32
  • 50
Ил-112В впервые совершил перелет в Жуковский
  • 12.09 17:02
  • 3
Американцы испытали концепцию беспилотного ведомого для истребителей