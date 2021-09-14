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NV.ua (Украина): «Длился около 30 минут». Зеленский рассказал, каким был ответ Байдена о членстве Украины в НАТО

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Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден в Овальном кабинете в Вашингтоне
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден в Овальном кабинете в Вашингтоне.
Источник изображения: © REUTERS, Jonathan Ernst

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время встречи с его американским коллегой Джо Байденом в Вашингтоне тот сказал, что Украина должна быть в НАТО, однако это зависит не только от президента США. Об этом Зеленский заявил во время интервью Фариду Закарии на телеканале CNN.

Зеленский сказал, что спросил у Байдена относительно членства Украины в НАТО и "очень прямо, когда это может произойти". По его словам, ответ президента США относительно этого и альянса в целом длился около 20-30 минут.

"Он сказал: я думаю, вы должны быть там, но это не только мое решение. Я слышал эту риторику от него перед встречей", - заявил президент Украины. По его мнению, на позицию США влияют "советы некоторых лидеров крупных европейских стран".

"Я сказал ему: вы правы, господин президент. Но, думаю, что из-за вашего решения этот путь в НАТО будет короче, более прозрачным для Украины", - добавил Зеленский.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что во время встречи 1 сентября Зеленский и Байден уделили значительное внимание вопросу членства Украины в НАТО. По его словам, США поддерживают евроатлантические стремления Украины, однако о конкретных сроках речь не шла.

Глава офиса президента Андрей Ермак заявил, что не все страны НАТО поддерживают членство Украины в альянсе.

В Белом доме заявили, что для вступления в альянс Украина должна выполнить ряд условий и это не то решение, которое принимают США.

6 апреля Владимир Зеленский во время разговора с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что вступление в НАТО - единственный путь к завершению войны в Донбассе.

По итогам саммита НАТО 14 июня лидеры стран - членов альянса опубликовали коммюнике, в котором поддержали решение от 2008 года о том, что Украина станет членом НАТО, и призвали продолжать реформы, в частности борьбу с коррупцией и реформу СБУ.

9 марта 2018 года НАТО предоставило Украине статус страны-аспиранта - официальное признание стремление государства получить полноценное членство в альянсе. Курс на вступление в НАТО был закреплен в конституции Украины в 2019 году.

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