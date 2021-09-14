Более 80% россиян видят в ядерном оружии гарантию безопасности страны - опрос

Автономная пусковая установка ПГРК "Ярс" во время репетиции военного парада, приуроченного к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Москва. 13 сентября. ИНТЕРФАКС - Подавляющее большинство россиян (83%) считают, что России нужно иметь ядерное оружие, среди сограждан в возрасте от 60 лет и старше так думают 88% респондентов, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в понедельник в "Интерфакс".

Среди аргументов в пользу ядерного статуса России - такие доводы как наличие эффективного средства защиты, политический инструмент и сдерживающийся фактор, гарантия безопасности, отмечают социологи.

Противоположной точки зрения придерживаются 11% участников опроса, отмечают в ВЦИОМ.