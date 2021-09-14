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Интерфакс-АВН

Байден поддержал вступление Украины в НАТО - Зеленский

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Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден в Вашингтоне
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден в Вашингтоне.
Источник изображения: © CC BY-SA 4.0, Пресс-служба Офиса президента Украины

Вашингтон. 13 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ходе прошедшей встречи с американским лидером Джо Байденом обсудил перспективы вступления его страны в НАТО.

"Я спросил Байдена о членстве Украины в НАТО (...). Он ответил, не все слова могут быть точными: "Я думаю, вы должны быть там, но это не только мое решение", - заявил Зеленский в интервью телеканалу CNN.

Он отметил, что обсуждению этого вопроса они посвятили 20-30 минут.

При этом Зеленский добавил, будто заявил Байдену о том, что "благодаря вашему решению этот путь (в НАТО) будет короче, более прозрачным (...) для нас, для Украины".

Зеленский посетил США с официальным визитом с 31 августа по 1 сентября.

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Страны
США
Украина
Проекты
NATO
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