Байден поддержал вступление Украины в НАТО - Зеленский

Вашингтон. 13 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ходе прошедшей встречи с американским лидером Джо Байденом обсудил перспективы вступления его страны в НАТО.

"Я спросил Байдена о членстве Украины в НАТО (...). Он ответил, не все слова могут быть точными: "Я думаю, вы должны быть там, но это не только мое решение", - заявил Зеленский в интервью телеканалу CNN.

Он отметил, что обсуждению этого вопроса они посвятили 20-30 минут.

При этом Зеленский добавил, будто заявил Байдену о том, что "благодаря вашему решению этот путь (в НАТО) будет короче, более прозрачным (...) для нас, для Украины".

Зеленский посетил США с официальным визитом с 31 августа по 1 сентября.