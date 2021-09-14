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ТАСС

На Северном Кавказе и на юге РФ пройдут учения с участием более 6 тыс. военных

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Совершение марша бригадой управления Западного военного округа (ЗВО) и мотострелковой бригадой Южного военного округа (ЮВО)
Совершение марша бригадой управления Западного военного округа (ЗВО) и мотострелковой бригадой Южного военного округа (ЮВО).
Источник изображения: © РИА Новости, Министерство обороны РФ

В учениях задействуют около 800 единиц вооружения и техники, а также более 40 самолетов и вертолетов армейской и оперативно-тактической авиации

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 сентября./ТАСС/. Двусторонние учения пройдут в течение следующей недели на нескольких полигонах Южного военного округа, сообщили в пресс-службе ЮВО. В учениях примут участие более 6 тыс. военных.

"Восемь батальонных тактических групп из состава общевойсковых объединений ЮВО отработают так называемые новшества боевого применения войск на общевойсковых полигонах Волгоградской области, Карачаево-Черкессии, Чеченской республике и на военной базе в Республике Южная Осетия", - говорится в сообщении.

В ходе учений подразделения округа впервые отработают новые тактические действия, а также отработают взаимодействие с военной авиацией. "В рамках учений подразделениями впервые будут отработаны новые способы тактических действий в составе различных видов разведывательно-огневых и ударных комплексов, включая контрбатарейный, авиационный и снайперский. В интересах командиров батальонных тактических групп будут действовать мобильные тактические группы, предназначенные для борьбы с беспилотными летательными аппаратами", - сообщили в ЮВО.

Кроме того, в учениях задействуют порядка 800 единиц вооружения и техники, а также более 40 самолетов и вертолетов армейской и оперативно-тактической авиации.

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