Мезенцев: готовность к защите границ Союзного государства ни у кого не вызывает сомнений

Госсекретарь СГ Белоруссии и России отметил, что наблюдатели со стороны НАТО приехать отказались

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Государственный секретарь Союзного государства Белоруссии и России (СГ) Дмитрий Мезенцев, посетив в воскресенье совместные стратегические учения "Запад-2021", заявил ТАСС, что готовность стран к защите границ СГ ни у кого не вызывает сомнений.

Он побывал на белорусском полигоне "Обуз-Лесновский", расположенном под Барановичами, который 12 сентября стал центром совместных стратегических учений России, Белоруссии и Казахстана "Запад-2021". За учениями наблюдал также президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Учения предъявили нашим соседям, нашим западным партнерам, нашим ближайшим союзникам абсолютную готовность вооруженных сил Республики Беларусь, территориальных формирований Беларуси, вооруженных сил Российской Федерации, при участии подразделения, прибывшего из Казахстана. Готовность к защите границ Союзного государства, в том числе после этих учений, ни у кого не вызывает сомнений. Полагаю, что особых сомнений и не было, но важно сделать все, используя политические методы, дипломатическую практику, экономическое взаимодействие, масштаб и потенциал народной дипломатии, чтобы никогда потребности в доказательстве мощи вооруженных сил России и вооруженных сил Беларуси в защите границ и территории Союзного государства не было: ни сегодня, ни завтра, ни в далекой перспективе. Никогда в будущем", - сказал Мезенцев.

Он отметил, что наблюдатели со стороны НАТО - "организации, которая чрезвычайно сильно интересуется учениями и трактует их по-своему, в разрез их оборонительной направленности" - в Белоруссию ехать отказались. "Наблюдатели, которых приглашали организаторы учений из стран блока НАТО, не прибыли сюда под Барановичи. Это и нежелание согласиться с той мощью, которая предъявлена, и, конечно, нежелание вести какой бы то ни было диалог даже на этой площадке оперативного взаимодействия, которая хоть и не является базовой переговорной, но тем не менее могла бы позволить нам посмотреть друг другу в глаза, пожать руки. Хочется пожелать западным партнерам как можно быстрее уйти от такой позиции, приезжать на учения и быть готовыми к диалогу", - подчеркнул Мезенцев.

Госсекретарь указал, что такое противостояние в стратегическом плане только ослабляет мировую безопасность. "Оно [противостояние] никого не делает сильнее, делает всех только уязвимее. И если смотреть в прошлое, делая выводы по итогам Второй мировой войны, нужно совершенно четко понимать, что Россия и Беларусь, а также наши союзники - это те государства, те народы, которые никогда никому не угрожали, но никогда не согласятся с тем давлением, которое сейчас оказывается", - заключил он.

Учения "Запад-2021"

Совместные стратегические учения РФ и Белоруссии "Запад-2021" проходят 10-16 сентября на военных полигонах Белоруссии и России. В них примут участие около 200 тыс. человек, свыше 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники. Сценарий учений предполагает реагирование на обострение международной обстановки и возможную агрессию против Союзного государства. Российская и белорусская стороны ранее неоднократно заявляли об оборонительном характере предстоящих маневров.

Как сообщила в воскресенье пресс-служба Кремля, президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Нижегородскую область 13 сентября посетит основной этап учений на полигоне Мулино. В ходе основного этапа воинские формирования Вооруженных сил РФ во взаимодействии с воинскими контингентами Вооруженных сил Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии и Монголии отработают совместные действия по отражению наступления противника, ведению маневренной обороны, нанесению сосредоточенного огневого удара и разгрому вклинившейся группировки условного противника.