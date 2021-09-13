Военные Белоруссии и РФ уничтожили аэродром с авиацией противника на учениях "Запад-2021"

Минск. 12 сентября. ИНТЕРФАКС-ЗАПАД - Военные Белоруссии и России уничтожили аэродром с вражеской авиацией на учениях "Запад-2021", сообщает министерство обороны республики в воскресенье.

"По замыслу, разведка обнаружила аэродром с вражеской авиацией. Для его уничтожения в небо поднялись самолеты союзников", - говорится в сообщении в телеграм-канале Минобороны.

Применение авиационных средств поражения отработали более 20 военных воздушных судов Белоруссии и России.

"В район 210-го авиационного полигона ВВС и войск ПВО Вооруженных Сил Беларуси сброшено порядка 50 авиационных бомб, выпущено 130 неуправляемых авиационных ракет и 850 снарядов калибра 30 миллиметров", - сказано в сообщении.

В нем отмечается, что белорусские истребители Су-30СМ провели доразведку местности и взяли под контроль воздушное пространство. Затем по позициям отработали пилоты штурмовой, бомбардировочной, истребительной и армейской авиации.