Россия и Белоруссия вернут войска в пункты постоянной дислокации после крупных учений к середине октября - Минобороны РФ

Москва. 12 сентября. ИНТЕРФАКС - К середине октября должно завершиться возвращение войск в пункты постоянной дислокации после стратегических российско-белорусский учений "Запад-2021", в которых участвуют около 200 тыс. военнослужащих.

"Возвращение органов военного управления и войск в пункты постоянной дислокации после участия в учении спланировано до середины октября", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Учения проходят с 10 по 16 сентября на девяти полигонах на территории России, в акватории Балтийского моря и на пяти полигонах Белоруссии.

По данным Минобороны РФ, всего в учениях "Запад-2021" на территории России и Белоруссии принимает участие до 200 тыс. человек, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Минобороны РФ сообщало, что около 2,5 тыс. российских военных направлены в рамках учений в Белоруссию.

Параллельно с учениями "Запад-2021" крупные маневры в Артике начал Северный флот России. В них задействовано около 50 кораблей, 120 самолетов и вертолетов, порядка 8 тыс. военнослужащих. Практические действия сил Северного флота пройдут в акваториях Баренцева, Карского, Чукотского и Восточно-Сибирского морей, моря Лаптевых, в районе Новосибирских островов, архипелага Земля Франса-Иосифа, сообщала пресс-служба Северного флота.