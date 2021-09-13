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Интерфакс-АВН

Минск планирует закупку российского вооружения более чем на $1 млрд - Лукашенко

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Гунеев

Минск. 12 сентября. ИНТЕРФАКС-ЗАПАД - Белоруссия планирует закупить у России вооружений более чем на $1 млрд, заявил президент республики Александр Лукашенко журналистам, посещая в ходе военных учений "Запад-2021" Обуз-Лесновский полигон под Барановичами.

"Президент рассказал, что на переговорах в Кремле вопросам обороны и безопасности уделили много внимания. В том числе обсуждались перспективы поставок комплексов C-400", - говорится в сообщении госагентства БЕЛТА.

1 сентября Лукашенко заявил, что Россия в ближайшее время поставит Белоруссии десятки самолетов, вертолетов, средства ПВО и, возможно, С-400.

"В ближайшее время (я подписал позавчера распоряжение) из Российской Федерации поставят нам (не буду говорить, какие деньги и что) десятки самолетов, десятки вертолетов, самого важного вооружения ПВО. Может быть, даже C-400. Нам они очень нужны, я уже об этом говорил", - сказал Лукашенко.

По словам президента, речь идёт о самом современном оборудовании. "Мы дооснастимся. Если мы увидим на учениях ("Запад-2021" - ИФ), что нам нужно что-то еще, значит, мы купим у Российской Федерации и поставим на вооружение", - добавил Лукашенко.

Ранее глава ФСВТС России Дмитрий Шугаев заявил, отвечая на вопрос "Интерфакса", что вопрос о поставке Белоруссии систем ПВО С-400 пока не перешел в практическую плоскость.

"В практическую еще не перешел, но уж с такой страной братской как Беларусь мы естественно не видим причин, чтобы прохладно к этому относиться", - сказал он 25 августа на форуме "Армия-2021".

"В случае поступления от белорусской стороны в установленном порядке обращения по системе С-400, на "Панцири-С1", оно будет проработано в короткие сроки", - сказал Шугаев.

9 августа Лукашенко заявил, что Минск заинтересован в покупке российской зенитной ракетной системы С-400 и рассчитывает на положительное решение руководства России.

"Такой вопрос поставлен перед президентом России - о том, чтобы по сходной цене, за кредит - потому что таких денег у нас сейчас нет. Но мы ведем с ним (с президентом РФ, - "ИФ") диалог о том, чтобы С-400 были поставлены в Республику Беларусь", - сообщил тогда Лукашенко.

"С-400 у нас вызывает большой интерес, и я уверен, что мы эти комплексы получим", - добавил он.

14 января командующий Военно-воздушными силами и войсками ПВО Белоруссии Игорь Голуб сообщил, что Минск планирует заключить контракт с Россией на поставку систем С-400 и комплексов "Панцирь-С".

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Россия
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96К6 Панцирь-С1
С-400 Триумф
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