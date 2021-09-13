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РИА Новости

Су-35С на учениях "Запад-2021" отработали удары по условному противнику на расстоянии более 100 км

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Самолет Су-35С
Самолет Су-35С.
Источник изображения: © РИА Новости, Евгений Одиноков

МОСКВА, 12 сентября/ Радио Sputnik. Истребители Су-35С уничтожили самолеты условного противника с расстояния более ста километров, сообщил телеканал "Звезда" со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа (ЗВО).

Маневры выполнялись в ходе учений вооруженных сил России и Белоруссии "Запад-2021".


Расчеты радиотехнических войск ЗВО своевременно обнаружили каждую из воздушных целей, роль которых выполняли истребители Су-30СМ.

"Каждая из целей была перехвачена до входа в зону ответственности подразделений ПВО Западного военного округа", – говорится в сообщении.

Учения "Запад-2021" будут проходить до 16 сентября на девяти полигонах России, в акватории Балтийского моря, а также на пяти белорусских полигонах.

Ранее радио Sputnik сообщало, что на учениях "Запад-2021" прошло массовое ночное десантирование.

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