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ТАСС

Лукашенко и Евкуров посетили розыгрыш этапа учений "Запад-2021" на полигоне в Белоруссии

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Юнус-Бек Евкуров
Юнус-Бек Евкуров.
Источник изображения: Максим Блинов/РИА Новости

В розыгрыше приняли участие, в частности, соединения и воинские части Кантемировской танковой дивизии 1-й танковой армии, Воздушно-десантных войск ВС России и Сил специальных операций ВС Белоруссии

ПОЛИГОН ОБУЗ-ЛЕСНОВСКИЙ /Белоруссия/, 12 сентября. / ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и замминистра обороны РФ генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров наблюдали за практическим розыгрышем одного из основных этапов совместного стратегического учения двух стран "Запад-2021" на белорусском полигоне Обуз-Лесновский, сообщили журналистам в воскресенье в Минобороны РФ.

"Один из основных розыгрышей практических действий войск в рамках совместного стратегического учения "Запад-2021" прошел на 230-м общевойсковом полигоне Обуз-Лесновский (Республика Беларусь) 12 сентября", - говорится в сообщении министерства.

Тактический эпизод учений

Как сообщили в российском военном ведомстве, в розыгрыше тактического эпизода приняли участие соединения и воинские части Кантемировской танковой дивизии 1-й танковой армии, Воздушно-десантных войск ВС России, региональной группировки войск Западного оперативного командования и Сил специальных операций ВС Белоруссии и подразделения Отдельной десантно-штурмовой бригады ВС Казахстана.

Подразделения ЗОК ВС Белоруссии вели бой с передовыми отрядами противника и нанесли потери условному неприятелю, выиграв время для подготовки обороны на последующих рубежах. Как сообщили в Минобороны, совместная группировка артиллерии в составе дивизионов самоходных артиллерийских установок "МСТА-С" РСЗО "Торнадо-Г", "Ураган" и артиллерии ВДВ уничтожила артиллерийские и минометные батареи, живую силу, огневые средства противника и его пункты управления.

В Минобороны рассказали, что части ЗОК и 1-й танковой армии навязали подразделениям противника ближний огневой бой. Отражение удара средств воздушного нападения противника осуществлялось последовательно, в общей системе ПВО, силами и средствами ПВО общевойсковых соединений и воинских частей, а также смешанной тактической группы борьбы с беспилотными летательными аппаратами в составе подразделений ПВО, РЭБ и РХБЗ.

Согласно сообщению, прикрытие обороняющихся подразделений осуществила авиация из положения дежурства в воздухе в составе вертолетов Ми-24 ВВС и войск ПВО Вооруженных сил Белоруссии и вертолетов Ка-52 армейской авиации ВС РФ. "Для обнаружения и подавления системы ПВО противника действовала группа в составе четырех самолетов Су-34 ВС РФ. Эскадрилья уничтожила средства ПВО противника на стартовых позициях, нанеся огневое поражение осколочно-фугасными бомбами", - сообщили в Минобороны.

После отражения атак условного противника воинские части 1-й танковой армии и войска ЗОК ВС Белоруссии перешли в атаку. В контрударе участвовали танковые и мотострелковые подразделения (в том числе, новейшие танки, состоящие на вооружении войск союзного государства Т-72Б3, Т-80, Т-90УБХ), ракетные войска и артиллерия, подразделения ПВО, оперативно-тактическая и армейская авиация. "Стремительными действиями атакующие нанесли максимальное поражение условному противнику и восстановили первоначальное положение войск", - добавили в Минобороны.

Учения "Запад-2021"

Совместные стратегические учения РФ и Белоруссии "Запад-2021" проходят 10-16 сентября на военных полигонах Белоруссии и России. В них примут участие около 200 тыс. человек, свыше 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники. Сценарий учений предполагает реагирование на обострение международной обстановки и возможную агрессию против Союзного государства. Российская и белорусская стороны ранее неоднократно заявляли об оборонительном характере предстоящих маневров.

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