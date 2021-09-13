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Танкисты способны эффективно решать поставленные задачи в самых сложных условиях - Шойгу

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Источник изображения: vpk-news.ru

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу поздравил военнослужащих, ветеранов и работников ОПК с Днем танкиста.

«В 2021 году исполняется 75 лет с момента учреждения этого праздника в знак признания заслуг бронетанковых и механизированных войск в разгроме фашистских захватчиков и большого вклада танкостроителей в оснащение Вооруженных Сил бронетанковой техникой. Множество страниц ратной летописи нашего Отечества свидетельствует о беспримерном мужестве, стойкости и героизме воинов-танкистов. И в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, и в послевоенное время они всегда демонстрировали свой высокий профессионализм, верность долгу и Родине", - говорится в поздравлении Шойгу.

Он отметил, что сегодня, как и прежде, благодаря труду инженеров и конструкторов оборонных предприятий наша страна занимает лидирующие позиции в области создания бронетанковой техники, а личный состав войск способен эффективно решать поставленные задачи в самых сложных условиях.

В Вооруженных Силах Российской Федерации отмечается профессиональный праздник – День танкиста, являющийся одним из самых знаменательных в Сухопутных войсках.

В этом году традиционно во второе воскресенье сентября «День танкиста» отмечается в 75-й раз.

Этот праздник учреждён Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 июля 1946 г. в ознаменование заслуг бронетанковых и механизированных войск в разгроме немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны, а также заслуг танкостроителей в оснащении Вооружённых Сил страны бронетанковой техникой.

История танковых войск берет свое начало в двадцатых годах прошлого столетия, когда, по заказу Главного броневого управления Красной Армии, на Сормовском заводе был создан и 31 августа 1920 года вышел на ходовые испытания первый отечественный танк. А с 1927 года было налажено серийное производство бронетанковой техники.

Танковые соединения, обладая большой огневой мощью, надежной бронезащитой и высокой маневренностью, по-прежнему остаются главной ударной силой Сухопутных войск.

На современном этапе развития, в рамках исполнения государственного оборонного заказа ежегодно осуществляется обновление парка танков. Предприятия оборонно-промышленного комплекса, поставляют подразделениям Сухопутных войск современные образцы бронетанковой техники, успешно зарекомендовавшие себя при эксплуатации в различных климатических зонах.

В этом году в воинские части Сухопутных войск поступают более 240 современных и модернизированных танков:  Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М «Прорыв».

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