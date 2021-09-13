Войти
Интерфакс-АВН

Около 2 тыс. военнослужащих Балтийского и Северного флотов отработали ведение боевых действий при высадке морского десанта

80
0
0
Мордовия
«Мордовия», малый десантный корабль на воздушной подушке проекта 12322 «Зубр». Учения в Калининградской области, сентябрь 2015 года.
Источник изображения: Игорь Зарембо / РИА Новости

Полигон Хмелёвка (Калининградская область). 12 сентября. ИНТЕРФАКС - Подразделения Балтийского и Северного флотов в рамках совместного стратегического учения вооруженных сил России и Белоруссии "Запад-2021" отработали ведение боевых действий при высадке морского десанта, сообщили в Минобороны РФ.

Учения прошли на полигоне Хмелевка в Калининградской области.

"По легенде учения морским пехотинцам Северного флота была поставлена задача осуществить захват плацдарма и обеспечить высадку техники морского десанта для развития наступления вглубь незнакомой территории, которую согласно плану учения, обороняли морские пехотинцы Балтийского флота", - говорится в сообщении.

Отмечается, что высадка десанта производилась с больших десантных кораблей "Королёв", "Минск", "Калининград" и "Оленегорский горняк". На плав вышло более 40 бронетранспортеров БТР-80 с личным составом подразделений соединения морской пехоты Северного флота. Непосредственно на побережье морская пехота с техникой высадилась с малых десантных кораблей на воздушной подушке "Мордовия" и "Евгений Кочешков".

В свою очередь десантно-штурмовые подразделения морской пехоты Балтийского флота решали задачи по противодесантной обороне участка морского побережья.

"Противодействуя силам высадки, они условно нанесли удары по "противнику" используя гранатомёты, бронетранспортеры БТР-82А, самоходные артиллерийские установки "Нона", реактивные системы залпового огня "Град", - отмечается в сообщении.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Продукция
БТР-80
БТР-82
БТР-82А
Град РСЗО
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
12322 Зубр
БДК 775
БФ
Военные учения
СФ
Похожие новости
07.09.2021
Морская пехота Северного флота переброшена на Балтику в рамках подготовки к стратегическому учению "Запад-2021"
30.11.2020
"Где мы — там победа!" Какие задачи решают "морские солдаты" российской армии
25.12.2019
"Вооружение — не игра в шахматы". Какую технику армия России получила в 2019 году
23.08.2017
Форум "Армия-2017" начинает работу в подмосковной Кубинке
10.01.2014
Силой оружия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.09 01:02
  • 11
Служба безопасности Украины отрицает причастность к истории с задержанием в Белоруссии 33 россиян из ЧВК "Вагнера"
  • 13.09 00:39
  • 22
Ветеран КГБ Кобяков: сводки для Горбачева о "болевых точках" СССР утекали иностранным агентам
  • 12.09 23:06
  • 17
Sina (Китай): заморский эксклав наконец-то «расцвел»! Россия вонзает нож в самое сердце НАТО
  • 12.09 20:32
  • 50
Ил-112В впервые совершил перелет в Жуковский
  • 12.09 17:02
  • 3
Американцы испытали концепцию беспилотного ведомого для истребителей
  • 12.09 16:48
  • 1
В США сравнили Су-75 с китайским J-10C
  • 12.09 13:54
  • 269
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 12.09 11:09
  • 0
Администрации Байдена настало время пересмотреть свой подход к противоракетной обороне
  • 12.09 10:30
  • 0
Бряцают исключительностью: в США рассказали, кто главный в НАТО
  • 12.09 09:00
  • 16629
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 11.09 22:22
  • 1
wPolityce (Польша): ядерное оружие в Польше? Пора действовать
  • 11.09 13:56
  • 23
Зенитный комплекс "Тор" научили бороться с ордой дронов-камикадзе
  • 11.09 11:14
  • 2
«США опередили нас навсегда. Мы даже не понимаем, что они делают»
  • 11.09 10:33
  • 1
Центр "Авангард" предоставит своим воспитанникам льготы в учебных программах ДОСААФ России
  • 10.09 20:42
  • 2269
Как насчёт юмористического раздела?