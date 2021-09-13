Около 2 тыс. военнослужащих Балтийского и Северного флотов отработали ведение боевых действий при высадке морского десанта

«Мордовия», малый десантный корабль на воздушной подушке проекта 12322 «Зубр». Учения в Калининградской области, сентябрь 2015 года.

Полигон Хмелёвка (Калининградская область). 12 сентября. ИНТЕРФАКС - Подразделения Балтийского и Северного флотов в рамках совместного стратегического учения вооруженных сил России и Белоруссии "Запад-2021" отработали ведение боевых действий при высадке морского десанта, сообщили в Минобороны РФ.

Учения прошли на полигоне Хмелевка в Калининградской области.

"По легенде учения морским пехотинцам Северного флота была поставлена задача осуществить захват плацдарма и обеспечить высадку техники морского десанта для развития наступления вглубь незнакомой территории, которую согласно плану учения, обороняли морские пехотинцы Балтийского флота", - говорится в сообщении.

Отмечается, что высадка десанта производилась с больших десантных кораблей "Королёв", "Минск", "Калининград" и "Оленегорский горняк". На плав вышло более 40 бронетранспортеров БТР-80 с личным составом подразделений соединения морской пехоты Северного флота. Непосредственно на побережье морская пехота с техникой высадилась с малых десантных кораблей на воздушной подушке "Мордовия" и "Евгений Кочешков".

В свою очередь десантно-штурмовые подразделения морской пехоты Балтийского флота решали задачи по противодесантной обороне участка морского побережья.

"Противодействуя силам высадки, они условно нанесли удары по "противнику" используя гранатомёты, бронетранспортеры БТР-82А, самоходные артиллерийские установки "Нона", реактивные системы залпового огня "Град", - отмечается в сообщении.