Глава МИД Франции обвинил талибов во лжи и заявил, что Париж отказывается иметь какие-либо отношения с их правительством

Париж. 12 сентября. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что представители движения "Талибан" (запрещено в РФ) не выполняют обещания, которые они дали после прихода к власти.

"Они говорили, что позволят некоторым иностранцам и афганцам свободно уехать, говорили об инклюзивном и представительном правительстве, но они лгут", - сказал Ле Дриан в эфире телеканала France 5.

Дипломат сказал: "Франция отказывается признавать или иметь какие-либо отношения с этим правительством. Мы хотим действий от талибов. Им самим требуется некоторая экономическая передышка и международные отношения. Это зависит от них".