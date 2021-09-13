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Интерфакс-АВН

Глава МИД Франции обвинил талибов во лжи и заявил, что Париж отказывается иметь какие-либо отношения с их правительством

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Боевики Талибана* в городе Газни
Боевики Талибана* в городе Газни.
Источник изображения: © AP Photo / Gulabuddin Amiri

Париж. 12 сентября. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что представители движения "Талибан" (запрещено в РФ) не выполняют обещания, которые они дали после прихода к власти.

"Они говорили, что позволят некоторым иностранцам и афганцам свободно уехать, говорили об инклюзивном и представительном правительстве, но они лгут", - сказал Ле Дриан в эфире телеканала France 5.

Дипломат сказал: "Франция отказывается признавать или иметь какие-либо отношения с этим правительством. Мы хотим действий от талибов. Им самим требуется некоторая экономическая передышка и международные отношения. Это зависит от них".

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Страны
Афганистан
Франция
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