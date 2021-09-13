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РИА Новости

Минобороны: в войска в 2021 году поступят более 240 современных и модернизированных танков

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Танк Т-72Б3
Танк Т-72Б3.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Лисицын

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Более 240 современных и модернизированных танков поступят в подразделения Сухопутных войск Российской Федерации в этом году. Соответствующая информация опубликована на сайте Министерства обороны.

Речь идет о боевых машинах Т-72б3М, Т-80БВМ и Т-90 "Прорыв". В военном ведомстве подчеркнули, что обновление танкового парка происходит ежегодно. Предприятия оборонно-промышленного комплекса, поставляют подразделениям Сухопутных войск современные образцы бронетанковой техники, успешно зарекомендовавшие себя при эксплуатации в различных климатических зонах.

Ранее заместитель главы Минобороны России Алексей Криворучко сообщил, что до конца года в Вооруженные силы поступит 20 новейших танков Т-14 "Армата". Кроме того, в 2021-м армия получит 65 серийных танков Т-90М "Прорыв".

Армии передадут 18 разведывательно-ударных БПЛА среднего и тяжелого классов и досрочно поставят бригадный комплект оперативно-тактического комплекса "Искандер-М".

Т-72Б3 — российский основной боевой танк семейства Т-72. Модификация Т-72Б3 разработана в качестве экономичной альтернативы основному танку Т-90А до получения Вооруженными силами Российской Федерации танков нового поколения, Т-14. Представляет собой сравнительно простую модернизацию танка Т-72Б, с доведением некоторых параметров до уровня Т-90А.

Т-80 — боевая машина, основной танк, производившийся в СССР. Танк с единой газотурбинной силовой установкой. Первый в мире основной танк со встроенной противоснарядной динамической защитой. Т-80БВМ − это глубокая модернизация танка Т-80БВ, поступившего на вооружение в 1985 году.

Т-90 – российский основной боевой танк. Т-90М "Прорыв" новая модификация Т-90А, созданная в ходе опытно-конструкторской работы "Прорыв-3".

Т-14 — единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. "Армата" предназначена для ведения боя в непосредственном соприкосновении с противником, поддержки наступления мотострелковых подразделений и уничтожения живой силы противника, расположенной в укрытиях и на открытой местности.

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