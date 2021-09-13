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Интерфакс-АВН

Россия готова к возобновлению диалога с США по антитеррору - посол Антонов

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Посол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Агарышев

Вашингтон. 11 сентября. ИНТЕРФАКС - Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявляет о готовности российской стороны к возобновлению двустороннего диалога с США по антитеррору.

Его комментарий в связи с 20-й годовщиной терактов 11 сентября 2001 года распространило посольство РФ в США в субботу.

"В истории российско-американских отношений много примеров, когда благодаря эффективному взаимодействию спецслужб удавалось предотвращать крупные атаки и гибель ни в чем не повинных граждан. В частности, признательны коллегам за ценную информацию, которая помогла предотвратить в 2017 и 2019 гг. теракты в Санкт-Петербурге", - отметил Антонов.

Он выразил надежду, что "такие контакты будут лишь укрепляться, и со временем дополняться полезными дискуссиями в рамках двустороннего диалога по антитеррору, осуществлявшегося под эгидой внешнеполитических ведомств в 2018-2019 гг".

"Российская сторона готова реанимировать работу указанного формата. Это наш естественный приоритет. Мы должны отбросить все противоречия и споры, и сотрудничать во благо безопасности и благополучия не только наших государств, но и всего человечества. Статус постоянных членов Совета Безопасности ООН к тому обязывает", - подчеркнул российский посол.

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