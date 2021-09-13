Захарова заявила о связи разработчиков «Умного голосования» с Пентагоном

Все компании-разработчики приложения и сайта «Умного голосования» связаны с Пентагоном, заявила в субботу, 11 сентября, официальный представитель МИД России Мария Захарова.

6 сентября Роскомнадзор заблокировал сайт «Умного голосования» за связь с экстремистской организацией ФБК, запрещенной в России и признанной иностранным агентом.

«Очень много материалов уже было опубликовано по линии Роскомнадзора и наших правоохранительных органов… Роскомнадзор установил IP-адреса. Было установлено, что сервера и техническая поддержка у того самого приложения «Умное голосование», по которому наши правоохранительные органы уже высказали свою позицию, эти IP-адреса в основном идут из США. Это самая крупная территориальная группа, откуда идут попытки обхода блокировок — США», — сказала она в эфире «Радио России».

В связи с этим в МИД РФ был вызван посол США Джон Салливан, отметила дипломат.

8 сентября Роскомнадзор (РКН) и Центр мониторинга управления сетями связи общего пользования РФ (ЦМУ ССОП РФ) на основании требований Центризбиркома и Генпрокуратуры направили письма с требованиями прекратить предоставление возможностей для обхода ограничения доступа к приложению и сайту «Умное голосование» на территории России.

Роскомнадзор и ЦМУ ССОП РФ установили, что средства обхода блокировок предоставляют более 10 иностранных провайдеров, расположенных на территории США, Украины, Германии, Франции, Японии, Великобритании и других государств.

В ведомстве заявили, что неисполнение компаниями требований по прекращению помощи сайту и приложению «Умное голосование» является грубым нарушением действующего законодательства РФ и будет рассматриваться как иностранное вмешательство в кампанию по выборам депутатов ГД.