На учениях в Арктике ракетчики уничтожили корабли противника на расстоянии 100 км

Район проведения ракетной стрельбы был заранее закрыт для гражданского судоходства и полетов авиации

ТАСС, 11 сентября. Расчеты береговых ракетных комплексов (БРК) "Бал" и эсминца "Федор Ушаков" уничтожили группировки кораблей условного противника на расстоянии свыше 100 км от берега в Баренцевом море в ходе учений в Арктике. Об этом сообщили журналистам в субботу в пресс-службе Северного флота.

"Ракетную стрельбу по мишенным позициям, установленным в Баренцевом море на удалении свыше 100 км от берега, выполнили боевые расчеты БРК "Бал" и эсминца "Адмирал Ушаков". Они осуществили пуски противокорабельных крылатых ракет, которые по данным объективного контроля успешно поразили морские цели", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что экипаж фрегата "Адмирал флота Касатонов" и личный состав берегового ракетного комплекса "Бастион" отработали целенаведение и обозначение ракетного удара электронным пуском.

"Район проведения ракетной стрельбы был заранее закрыт для гражданского судоходства и полетов авиации. Закрытие района обеспечили корабли Кольской флотилии разнородных сил", - подчеркнули в пресс-службе Северного флота.