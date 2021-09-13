Россия на фоне ситуации в Афганистане передала Таджикистану 12 разведывательных машин, стрелковое оружие

Екатеринбург. 11 сентября. ИНТЕРФАКС - Министерство обороны РФ передало вооруженным силам Таджикистана партию боевых разведывательных машин (БРДМ), сообщает в субботу российское военное ведомство.

"Министерство обороны РФ передало вооруженным силам Республики Таджикистан 12 модернизированных бронированных разведывательно-дозорных машин БРДМ-2М с комплектами запасных частей к ним, стрелковое оружие, средства ближнего боя и имущество радиационной, химической и биологической защиты", - говорится в сообщении.

Российские военные заявили, что вооружение поставлено в соответствии с договоренностями между президентами РФ и Таджикистана.

"На фоне нарастающей нестабильности вблизи южной границы Таджикистана мы совместными усилиями обеспечиваем безопасность наших государств. Это надежная и проверенная техника, которая повысит боевой потенциал вооруженных сил Республики Таджикистан и станет еще одним весомым аргументом в обеспечении обороны страны", - заявил заместитель командующего войсками (ЦВО) Евгений Циндяйкин на церемонии передачи вооружения в Душанбе.

В Минобороны РФ заявили, что передача военной продукции осуществляется в рамках программы модернизации Вооруженных сил Таджикистана.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия помогает модернизировать армии стран Центральной Азии, они должны быть в состоянии отреагировать на новые угрозы.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами (входит в состав Центрального военного округа). Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.

Летом этого года и в начале сентября российские военные сообщали об усилении базы новым вооружением и военной техникой.

Кроме того, по данным начальника автобронетанковой службы Центрального военного округа Ханифа Беглова, российская военная база в Таджикистане до конца года получит 30 современных танков. Они заменят боевые машины более ранних модификаций танкового батальона базы.