Министры обороны США и Филиппин договорились об углублении военного сотрудничества - Пентагон

Вашингтон. 11 сентября. ИНТЕРФАКС - Министры обороны США Ллойд Остин и Филиппин Дельфин Лорензана во время встречи в Вашингтоне подтвердили прочность союза двух стран и их приверженность созданию еще более прочной основы для будущего сотрудничества, сообщил Пентагон.

Встреча была приурочена к 70-й годовщине Договора о взаимной обороне между США и Филиппинами.

"Министр Остин подтвердил, что приверженность США безопасности Филиппин является нерушимой, и что договорные обязательства США распространяются на филиппинские вооруженные силы, их государственные суда или самолеты в Южно-Китайском море", - говорится в сообщении.

Стороны отметили важность расширения военного сотрудничества и сотрудничества в области безопасности для поддержки усилий Филиппин по модернизации обороны и обеспечения оперативной совместимости альянса.

Они согласовали ряд новых инициатив, которые обеспечат решение новых и перспективных проблем.

Так, они договорились подготовить документ о "совместном видении общих приоритетов для следующего этапа сотрудничества в рамках альянса", разработать рамки сотрудничества, которые будут "способствовать развитию военной деятельности в морском пространстве", возобновить работы на Филиппинах по проектам, которые согласованны в рамках Соглашения о сотрудничестве в области обороны.

Они также приняли решение о созыве в этом году двустороннего стратегического диалога.