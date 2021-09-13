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Известия.ru

Дан приказ ему — на «Запад»: как стартуют крупнейшие военные учения

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виктор Толочко

И что отработают на главных российско-белорусских маневрах

10 сентября началась активная фаза российско-белорусских стратегических учений «Запад-2021». В них примут участие около 200 тыс. военных, более 750 боевых машин, самолетов и вертолетов, что сделает их крупнейшими в регионе за последние несколько лет. Одновременно масштабные маневры проходят и на Северном флоте. Руководство блока НАТО призвало Россию быть более транспарентной в связи с этими военными играми и рассказало о возникших из-за них опасениях в странах Восточной Европы и Прибалтики. Какие силы задействованы и что они будут отрабатывать — в материале «Известий».

Вдоль границы

Особое внимание в этом году на недельных стратегических учениях уделят использованию робототехники в военном деле, рассказали «Известиям» источники в оборонном ведомстве. Наземные и летающие дистанционно-пилотируемые аппараты будут действовать в составе автоматизированных систем управления с элементами искусственного интеллекта. В эпизодах обкатают и новые боевые машины поддержки танков БМПТ.

По данным Минобороны, всего в учениях «Запад-2021» будут участвовать до 200 тыс. человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, более 750 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей. Помимо союзников по Организации договора о коллективной безопасности — Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии — на маневры прибыли также контингенты из Индии, Монголии, Пакистана и Шри-Ланки, всего около 2 тыс. человек.

Войска будут тренироваться на пяти полигонах в Белоруссии и девяти в России, в Балтийском море. По заявлению генерал-майора Евгения Ильина самые активные боевые эпизоды с применением большей части военной техники разыграют на удалении от границ с блоком НАТО.

Военнослужащие армии Индии на открытии стратегических учений «Запад-2021» на полигоне Обуз-Лесновский в Белоруссии

Источник изображения: Фото: REUTERS/Russian Defence Ministry Press Service/Vadim Savitskiy

По представленной российским оборонным ведомством информации, из 200 тыс. военных на территории Белоруссии задействуют только 12 800 человек, около 30 самолетов и вертолетов, 140 танков и до 110 артустановок. Остальные будут действовать в России.

О том, что учение будет носить исключительно оборонительный характер, заявил накануне заместитель министра обороны Николай Панков. По его словам, будет отрабатываться ведение военных действий в современных условиях и повышение оперативной совместимости органов управления вооруженных сил наших союзников и дружественных государств.

Опасения НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед стартом «Запада» призвал Россию быть более транспарентной в отношении численности войск и сценария учений. Он заявил о тревоге в странах Прибалтики и в Польше в отношении намерений нашей страны.

В ходе пресс-конференции по итогам переговоров Владимира Путина и Александра Лукашенко в Москве 9 сентября президент РФ заявил, что стартовавшие российско-белорусские учения не направлены против кого-либо. «Но их проведение логично», — добавил он. Владимир Путин пояснил, что НАТО активно наращивает свое присутствие вблизи границ Союзного государства и в целом пространства ОДКБ.

Военнослужащие армии РФ на открытии стратегических учений «Запад-2021» на полигоне Обуз-Лесновский в Белоруссии

Источник изображения: Фото: REUTERS/Russian Defence Ministry Press Service/Vadim Savitskiy

Между тем Варшава уже начала у своих восточных границ собственные маневры «Рысь-21», в которых принимают участие более 6 тыс. военнослужащих. Ответить на «Запад-2021» пообещала и Украина. Она проведет в конце сентября на своей территории совместные с НАТО учения «Объединенные усилия – 2021» с 12 тыс. солдат и офицеров.

— Раз в четыре года у нас в каждом военном округе проводят стратегические учения. Теперь настала очередь итоговой проверки в Западном, — рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин. — Болевые точки здесь хорошо известны. Россия будет тренировать оборону Калининградской области и защиту нашего ближайшего союзника — Белоруссии от внешних угроз. Не секрет, что это прежде всего НАТО, активность которого в регионе стабильно нарастает.

В 2017 году, когда проводились аналогичные учения, со стороны Запада и Украины тоже было множество опасений и даже предсказаний войны, напомнил эксперт. Но они ничем не оправдались. Все войска спокойно вернулись на свои базы, никаких международных инцидентов не произошло. Такие учения — абсолютно плановые. Про их проведение известно заранее за несколько лет.

Стратегические учения России и Белоруссии «Запад-2017» на Борисовском полигоне

Источник изображения: Фото: ТАСС/БелТА/Рамиль Насибулин

С начала года в Западном военном округе уже провели несколько крупных маневров, на которых отрабатывали отдельные элементы «Запада». Тренировались сначала в составе взводов, рот, потом батальонов и более крупных боевых единиц. Теперь все подготовленные части и соединения будут действовать сообща, отрабатывать взаимодействие между собой, с авиацией, флотом, рассказал эксперт.

Предварительные маневры

В преддверии учений «Запад-2021» в июле на полигоне под Нижним Новгородом впервые испытывали перспективные методы создания взрывных заграждений в большом масштабе. Для этого задействовали новые универсальные заградители «Клещ». Они могут «выкладывать» мины в самой сложной конфигурации и одновременно записывать точные координаты каждой из них, для удобства последующего разминирования.

На расстояние в несколько километров и за считаные минуты создавали минные поля также новейшие системы «Земледелие», напоминающие по внешнему виду и принципу работы реактивные установки залпового огня.

В августе инженерные войска обкатывали использование групп роботов «Уран-6» и «Уран-14», которые применяются для разминирования местности, тушения пожаров и расчистки завалов. Одновременно проходили тренировки по наведению переправ через крупные реки, а служба тыла на специальных учениях обеспечивала снабжение всей группировки войск.

Истребитель Су-30СМ

Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

За несколько дней до официального старта «Запада» на белорусский аэродром Барановичи перелетели российские многофункциональные истребители Су-30СМ. В марте этого года о создании там совместного учебного центра ВВС России и Белоруссии договорились министры обороны стран. Аналогичный формируется в Гродно. Там будут готовить для работы на современных зенитных ракетных комплексах местных специалистов.

Еще один новый совместный центр для подготовки специалистов Сухопутных войск двух стран решено создать на территории России в Западном военном округе.

Параллельно со стартом «Запада» Минобороны начало масштабные военные маневры и в Заполярье. Официально они не являются частью стратегических российско-белорусских учений, но по размаху будут мало им уступать. На море и суше оборону Северного морского пути отработают около 8 тыс. человек, 800 единиц боевой и специальной техники, 120 самолетов и вертолетов и до 50 кораблей и судов.


Антон Лавров

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