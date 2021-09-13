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Интерфакс-АВН

Танковые экипажи ЗВО в ходе учения "Запад-2021" отработали применение засад на полигоне в Нижегородской области

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Полигон в Мулино
Полигон в Мулино.
Источник изображения: МО РФ

Полигон "Мулино" (Нижегородская область). 10 сентября. ИНТЕРФАКС - Танковые экипажи общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) в ходе совместного стратегического учения "Запад-2021" отработали тактические действия на полигоне "Мулино" в Нижегородской области, сообщает пресс-служба округа в пятницу.

"По замыслу учения на полигоне "Мулино" танковые дозоры вышли за линию соприкосновения и встретили продвигающиеся силы противника встречным огнем 125-мм орудий. Для отработки тактических действий экипажи танков Т-72Б3 под прикрытием дымовых завес вышли из-под огня противника и оттянули основные силы бронетехники в глубь обороны своих войск для их поражения на дистанциях до 1500 метров", - говорится в сообщении.

"Нестандартные подходы в тактике применения танковых экипажей позволяют создать новые методы обучения и реализовать комплексную систему подготовки танкистов для выполнения учено-боевых задач", - отметили в пресс-службе.

Там добавили, что массовое применение новых форм обучения танковых, мотострелковых и инженерных подразделений объединения будут широко применяться в ходе розыгрышей практических действий войск (сил) в рамках совместного стратегического учения "Запад-2021".

Совместное стратегическое учение "Запад-2021" вооруженных сил России и Белоруссии проходит раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств, и является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил в текущем году.

Практические действия войск проходят в период с 10 по 16 сентября на девяти полигонах, расположенных на территории РФ, в акватории Балтийского моря и на пяти полигонах вооруженных сил Белоруссии.

В учении принимает участие около 200 тыс. человек, свыше 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе свыше 290 танков, более 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, до 15 кораблей. Из них 12 тыс. 800 человек (в том числе до 2500 российских военнослужащих), более 30 самолетов и вертолетов, до 350 единиц боевой техники (в том числе около 140 танков, до 110 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов) задействовано в учении на территории Белоруссии.

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