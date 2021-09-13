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Интерфакс-АВН

США готовы присоединиться к нормандскому формату переговоров по Донбассу - Нуланд

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Виктория Нуланд
Представитель Госдепартамента США Виктория Нуланд.
Источник изображения: AP

Киев. 10 сентября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Соединенные Штаты готовы и к участию в нормандском формате, и в параллельном с ним процессе нормализации ситуации на востоке Украины, заявила заместитель государственного секретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

"Относительно переговорного формата, вы знаете, что в администрации Обамы я и другие принимали участие в формате, параллельном с нормандским. Германия и Франция были в нормандском формате с Украиной и Россией, и потом мы в поддержку целей и стремлений говорили с Москвой и Киевом, чтобы попытаться поддержать, закрыть пробелы и добавить нашу долю креативности. Эти усилия не значительно продвинулись. Что мы сказали Украине, России, европейцам - это то, что мы готовы повторно участвовать в любом виде - то ли в нормандском формате или снова в параллельной поддержке, если наша сторона увидит способ, которым мы можем помочь", - сказала Нуланд на конференции YES Brainstorming в Киеве в пятницу.

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Страны
Германия
Россия
США
Украина
Франция
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