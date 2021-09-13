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Какие ошибки допустил СССР при военной мобилизации в начале Афганской войны - Газета.Ru

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Источник изображения: gazeta.ru

Какие ошибки допустил СССР при военной мобилизации в начале Афганской войны

Министерство обороны России заявило об увеличении численности мобилизационного резерва. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок разобрал ошибки и просчеты, которые были допущены при последней масштабной военной мобилизации в Советском Союзе - в начале Афганской войны 1979-1989 годов.

БАРСу хорошо заплатят

«Ежегодно подразделения, укомплектованные резервистами, принимают участие во всех крупных учениях, проводимых от Камчатки до Калининграда, от Заполярья до Крыма, в ходе которых традиционно заслуживают высокой оценки командования», - заявили в пресс-службе военного ведомства.

Российская система подготовки и переподготовки военнослужащих запаса мало изменилась со времен Великой Отечественной войны. Традиционно она предполагала тотальную массовость и отлично подходила для решения задач середины 1950-х годов, но для современных конфликтов пригодна весьма условно. Например, в настоящее время в России практически нет резерва летного, штурманского и технического состава ВКС - это «штучный» персонал.

Однако в последнее время Минобороны прилагает видимые усилия для решения этой проблемы. Во всех военных округах формируются Боевые армейские резервные составы (БАРС). Это солдаты и офицеры запаса, которых в первую очередь призовут в строй в чрезвычайной ситуации. Например, если возникнет угроза вооруженного конфликта. В мирное время резервистов будут готовить на военных сборах, а все условия их временной службы, в том числе финансовые, пропишут в специальном контракте.

Комплектация БАРС проводится в результате жесткого отбора кандидатов. Резервисту, заключившему контракт, будут выплачиваться деньги, соответствующие воинскому званию, должности, длительности временного пребывания на службе и характеру выполняемых задач.

Такой «отборный» способ комплектования резерва взамен массового позволит избежать ошибок, если в какой-то момент мобилизация действительно понадобится.

До некоторой степени эта система воспроизводит общие принципы формирования резерва в США. Там служба в Национальной гвардии совмещается с работой по основной специальности. Гвардейцы обязаны проходить боевую подготовку, их подключают к войсковым и командно-штабным учениям вместе с регулярными частями.

Мобилизация без акта

Последний раз масштабные мобилизационные мероприятия в нашей стране проходили в начале Афганской войны 1979-1989 годов. Отмобилизование соединений, предназначенных для ввода в Афганистан, осуществлялось как призыв на сборы приписного состава отдельными распоряжениями Генерального штаба в адрес командующих военных округов. Которые, в свою очередь, передавали их войскам и военным комиссариатам.

Никакого государственного акта на отмобилизование не издавалось.

В ходе мобилизования выявилось несовершенство и неэффективность советской системы подготовки и накопления резервов.

Соединения и части 40-й армии - мотострелковые дивизии типа «В» - были отмобилизованы за 10-12 дней до ввода, а формирование десантно-штурмовой бригады еще только завершалось.

Единственным кадровым соединением в составе армии была 103-я воздушно-десантная дивизия. В ходе создания группировки войск было развернуто около 100 соединений, частей и учреждений. Из запаса на укомплектование войск призвано более 50 тыс. офицеров, сержантов и солдат.

70% из общего числа призванных офицеров в армии не служили вообще (прошли подготовку на военных кафедрах вузов). Подавляющее большинство из них показали полную неподготовленность и неспособность командовать подчиненными подразделениями.

Нередко мотострелковые, артиллерийские, саперные взводы, где командирами были офицеры запаса, на маршах и в бою были практически неуправляемыми.

Около 20% офицеров, призванных из запаса, которые готовились при частях из числа сержантов, также не имели практических командных навыков.

Реальная война вместо проверки

В первые дни отмобилизования 40-й армии в декабре 1979 года на качество укомплектования подразделений ни военкоматы, ни воинские части никакого внимания не обращали. Все были уверены, что идет обычная проверка, которая закончится, как только части доложат о завершении комплектования.

В связи с этим военкоматы стремились быстрее отправить призывные ресурсы, а воинские части - побыстрее укомплектовать подразделения личным составом и доложить по инстанции.

Со значительными, а порой и непредвиденными трудностями столкнулись военкоматы и воинские части при поставке и приеме техники из народного хозяйства. Руководители автобаз в массовом количестве поставляли не новые, приписанные к войскам, а старые, имевшие пробег более 500 тыс. км автомобили. Часть из них прибыла без запасных колес, водительского инструмента, шанцевого инструмента и ремонтных комплектов.

Особенно низкое техническое состояние имели наливные автомашины. Из представленных на укомплектование автомобильных батальонов 500 автомобилей были выбраны только 221, а остальные возвращены за негодностью.

До 80% поставленных бензозаправщиков из-за отсутствия заправочных пистолетов, счетчиков установленного диаметра оказались непригодными для использования.

В конце концов, несмотря на имевшиеся недостатки в отмобилизовании, командованию Туркестанского и Средне-Азиатского военных округов, командирам соединений и частей, военкоматам удалось справиться с поставленными задачами.

Заметим, в декабре 1979 года отмобилизовывалась всего одна общевойсковая армия в составе нескольких дивизий.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).


Михаил Ходаренок

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