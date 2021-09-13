Какие ошибки допустил СССР при военной мобилизации в начале Афганской войны - Газета.Ru

Какие ошибки допустил СССР при военной мобилизации в начале Афганской войны
Министерство обороны России заявило об увеличении численности мобилизационного резерва. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок разобрал ошибки и просчеты, которые были допущены при последней масштабной военной мобилизации в Советском Союзе - в начале Афганской войны 1979-1989 годов.
БАРСу хорошо заплатят
«Ежегодно подразделения, укомплектованные резервистами, принимают участие во всех крупных учениях, проводимых от Камчатки до Калининграда, от Заполярья до Крыма, в ходе которых традиционно заслуживают высокой оценки командования», - заявили в пресс-службе военного ведомства.
Российская система подготовки и переподготовки военнослужащих запаса мало изменилась со времен Великой Отечественной войны. Традиционно она предполагала тотальную массовость и отлично подходила для решения задач середины 1950-х годов, но для современных конфликтов пригодна весьма условно. Например, в настоящее время в России практически нет резерва летного, штурманского и технического состава ВКС - это «штучный» персонал.
Однако в последнее время Минобороны прилагает видимые усилия для решения этой проблемы. Во всех военных округах формируются Боевые армейские резервные составы (БАРС). Это солдаты и офицеры запаса, которых в первую очередь призовут в строй в чрезвычайной ситуации. Например, если возникнет угроза вооруженного конфликта. В мирное время резервистов будут готовить на военных сборах, а все условия их временной службы, в том числе финансовые, пропишут в специальном контракте.
Такой «отборный» способ комплектования резерва взамен массового позволит избежать ошибок, если в какой-то момент мобилизация действительно понадобится.
До некоторой степени эта система воспроизводит общие принципы формирования резерва в США. Там служба в Национальной гвардии совмещается с работой по основной специальности. Гвардейцы обязаны проходить боевую подготовку, их подключают к войсковым и командно-штабным учениям вместе с регулярными частями.
Мобилизация без акта
Последний раз масштабные мобилизационные мероприятия в нашей стране проходили в начале Афганской войны 1979-1989 годов. Отмобилизование соединений, предназначенных для ввода в Афганистан, осуществлялось как призыв на сборы приписного состава отдельными распоряжениями Генерального штаба в адрес командующих военных округов. Которые, в свою очередь, передавали их войскам и военным комиссариатам.
Никакого государственного акта на отмобилизование не издавалось.
В ходе мобилизования выявилось несовершенство и неэффективность советской системы подготовки и накопления резервов.
Соединения и части 40-й армии - мотострелковые дивизии типа «В» - были отмобилизованы за 10-12 дней до ввода, а формирование десантно-штурмовой бригады еще только завершалось.
Единственным кадровым соединением в составе армии была 103-я воздушно-десантная дивизия. В ходе создания группировки войск было развернуто около 100 соединений, частей и учреждений. Из запаса на укомплектование войск призвано более 50 тыс. офицеров, сержантов и солдат.
70% из общего числа призванных офицеров в армии не служили вообще (прошли подготовку на военных кафедрах вузов). Подавляющее большинство из них показали полную неподготовленность и неспособность командовать подчиненными подразделениями.
Около 20% офицеров, призванных из запаса, которые готовились при частях из числа сержантов, также не имели практических командных навыков.
Реальная война вместо проверки
В первые дни отмобилизования 40-й армии в декабре 1979 года на качество укомплектования подразделений ни военкоматы, ни воинские части никакого внимания не обращали. Все были уверены, что идет обычная проверка, которая закончится, как только части доложат о завершении комплектования.
В связи с этим военкоматы стремились быстрее отправить призывные ресурсы, а воинские части - побыстрее укомплектовать подразделения личным составом и доложить по инстанции.
Со значительными, а порой и непредвиденными трудностями столкнулись военкоматы и воинские части при поставке и приеме техники из народного хозяйства. Руководители автобаз в массовом количестве поставляли не новые, приписанные к войскам, а старые, имевшие пробег более 500 тыс. км автомобили. Часть из них прибыла без запасных колес, водительского инструмента, шанцевого инструмента и ремонтных комплектов.
Особенно низкое техническое состояние имели наливные автомашины. Из представленных на укомплектование автомобильных батальонов 500 автомобилей были выбраны только 221, а остальные возвращены за негодностью.
В конце концов, несмотря на имевшиеся недостатки в отмобилизовании, командованию Туркестанского и Средне-Азиатского военных округов, командирам соединений и частей, военкоматам удалось справиться с поставленными задачами.
Заметим, в декабре 1979 года отмобилизовывалась всего одна общевойсковая армия в составе нескольких дивизий.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
Биография автора:
Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.
Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).
Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).
Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).
Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).
Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).
Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).
Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).
Михаил Ходаренок