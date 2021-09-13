Зачем зенитный комплекс «Пальма» приспосабливают для зарубежных кораблей - Газета.Ru

Зачем зенитный комплекс «Пальма» приспосабливают для зарубежных кораблей
«Ростех» сообщил о подписании более 30 оружейных контрактов с иностранными партнерами на сумму около 3 миллиардов евро. Впервые был подписан контракт об интеграции российского зенитного ракетно-артиллерийского комплекса (ЗРАК) «Пальма» в систему вооружения иностранного корабля. «Газета.Ru» разбиралась, что такое «Пальма» и чем зенитный комплекс заинтересовал покупателей.
По мнению главного редактора журнала «Национальная оборона», члена Общественного совета при Минобороны России Игоря Коротченко, важность заключенного контракта в том, что «Пальма» впервые будет поставлена заказчику отдельно, а не вместе с экспортируемым кораблем.
«Речь идет о том, что впервые именно российский зенитный комплекс интегрируется в систему боевого управления иностранного действующего или проектируемого корабля, - рассказал Коротченко «Газете.ru».
«Последний рубеж обороны»
Морской зенитный ракетно-артиллерийский комплекс ближнего рубежа обороны «Пальма» разработан для поражения всех средств воздушного нападения. В том числе противокорабельных ракет, летящих на малых и сверхмалых высотах, на ближних рубежах обороны корабля.
По данным холдинга НПО «Высокоточные комплексы», основным достоинством «Пальмы» является ее «высокая огневая мощь в сочетании с малым полетным временем ракеты и высокой скоростью стрельбы артиллерийской установки».
Боевая работа «Пальмы» полностью автоматизирована, комплекс нечувствителен к радиолокационным и оптическим средствам противодействия, применяемым противником. Комплекс может работать в любое время суток и в затрудненных метеоусловиях.
«Пальма» - это система «два в одном», соединяющая в себе ракеты и скорострельные автоматические пушки. В составе вооружения комплекса используются две модернизированные шестиствольные 30-мм автоматические пушки АО-18КД и восемь высокоточных зенитных управляемых ракет «Сосна-Р».
«По скоростным характеристикам «Сосна-Р» обгоняет иностранные аналоги - максимальная скорость ракеты достигает 900 м/с. Высокая скорость обеспечивает и высокую огневую мощь», - говорится на сайте корпорации «Ростех».
«Пальма» может устанавливаться на надводные корабли любого класса водоизмещением свыше 500 тонн. В настоящее время комплекс входит в арсенал фрегатов ВМФ России проекта 22350, корветов проекта 11661Э «Гепард 3.9», корвета «Дагестан» проекта 11661К и ракетного катера «Р-60» проекта 12411.
Разработчик поясняет, что «в ряде случаев, когда зенитная ракетная система не может быть размещена на корабле из-за ограничений по допустимой массе или слишком большой ее стоимости, малокалиберный артиллерийский комплекс, дооснащенный ЗУАР, является единственным и при этом очень эффективным средством самообороны».
«Пальма» как рычаг давления
Как считает военный политолог, член экспертного совета организации «Офицеры России» Александр Перенджиев, контракты о военно-техническом сотрудничестве России с другими странами являются своеобразным «рычагом давления».
«Россия не просто продает комплексы и получает деньги, доход приносит и сервисное обслуживание, и подготовка специалистов. Кроме того, Россия может оказывать воздействие на те государства, которым поставила свое оружие, - рассказал Перенджиев «Газете.Ru». - Воспользовавшись нашим комплексом, другие страны поймут его преимущества, вероятно, у России появятся и новые партнеры. Кроме того, мы выстраиваем цепочку зависимости от наших военно-промышленных услуг. Поэтому продажа - это не только коммерция, но и политика формирования механизмов воздействия на третьи страны».
Все это, считает Александр Перенджиев, в полной мере относится к зенитному комплексу «Пальма». Москва таким образом формирует зависимость покупателя от своей продукции. Заказчиков изделия, помимо прочего, привлекает простота комплекса в эксплуатации.
«Каких-либо серьезных ограничений на установку «Пальмы» нет. Наша разработка достаточно компактная и не занимает много места, в том числе и в подпалубном пространстве», - рассказал в интервью RT представитель «КБ точного машиностроения им. А.Э. Нудельмана» Сергей Верба.
Ирина Альшаева