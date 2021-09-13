Зачем зенитный комплекс «Пальма» приспосабливают для зарубежных кораблей - Газета.Ru

Зачем зенитный комплекс «Пальма» приспосабливают для зарубежных кораблей

«Ростех» сообщил о подписании более 30 оружейных контрактов с иностранными партнерами на сумму около 3 миллиардов евро. Впервые был подписан контракт об интеграции российского зенитного ракетно-артиллерийского комплекса (ЗРАК) «Пальма» в систему вооружения иностранного корабля. «Газета.Ru» разбиралась, что такое «Пальма» и чем зенитный комплекс заинтересовал покупателей.

По мнению главного редактора журнала «Национальная оборона», члена Общественного совета при Минобороны России Игоря Коротченко, важность заключенного контракта в том, что «Пальма» впервые будет поставлена заказчику отдельно, а не вместе с экспортируемым кораблем.

«Речь идет о том, что впервые именно российский зенитный комплекс интегрируется в систему боевого управления иностранного действующего или проектируемого корабля, - рассказал Коротченко «Газете.ru».

- Вероятно, контракт заключен либо с одним из государств Северной Африки, либо Юго-Восточной Азии. «Пальма» стоит, к примеру, на экспортируемых кораблях «Гепард», но это цельное законченное изделие. А здесь предполагается оснащение корабля иностранного производства российским ЗРАК».

«Последний рубеж обороны»

Морской зенитный ракетно-артиллерийский комплекс ближнего рубежа обороны «Пальма» разработан для поражения всех средств воздушного нападения. В том числе противокорабельных ракет, летящих на малых и сверхмалых высотах, на ближних рубежах обороны корабля.

По данным холдинга НПО «Высокоточные комплексы», основным достоинством «Пальмы» является ее «высокая огневая мощь в сочетании с малым полетным временем ракеты и высокой скоростью стрельбы артиллерийской установки».

Боевая работа «Пальмы» полностью автоматизирована, комплекс нечувствителен к радиолокационным и оптическим средствам противодействия, применяемым противником. Комплекс может работать в любое время суток и в затрудненных метеоусловиях.

«Пальма» - это система «два в одном», соединяющая в себе ракеты и скорострельные автоматические пушки. В составе вооружения комплекса используются две модернизированные шестиствольные 30-мм автоматические пушки АО-18КД и восемь высокоточных зенитных управляемых ракет «Сосна-Р».

«По скоростным характеристикам «Сосна-Р» обгоняет иностранные аналоги - максимальная скорость ракеты достигает 900 м/с. Высокая скорость обеспечивает и высокую огневую мощь», - говорится на сайте корпорации «Ростех».

«Пальма» может устанавливаться на надводные корабли любого класса водоизмещением свыше 500 тонн. В настоящее время комплекс входит в арсенал фрегатов ВМФ России проекта 22350, корветов проекта 11661Э «Гепард 3.9», корвета «Дагестан» проекта 11661К и ракетного катера «Р-60» проекта 12411.

В материалах АО «Конструкторское бюро точного машиностроения им. А. Э. Нудельмана», одного из разработчиков «Пальмы», отмечается, что «обеспечить надежную защиту корабля можно только путем «дострела» прорвавшихся ракет на последнем рубеже обороны».

Разработчик поясняет, что «в ряде случаев, когда зенитная ракетная система не может быть размещена на корабле из-за ограничений по допустимой массе или слишком большой ее стоимости, малокалиберный артиллерийский комплекс, дооснащенный ЗУАР, является единственным и при этом очень эффективным средством самообороны».

«Пальма» как рычаг давления

Как считает военный политолог, член экспертного совета организации «Офицеры России» Александр Перенджиев, контракты о военно-техническом сотрудничестве России с другими странами являются своеобразным «рычагом давления».

«Россия не просто продает комплексы и получает деньги, доход приносит и сервисное обслуживание, и подготовка специалистов. Кроме того, Россия может оказывать воздействие на те государства, которым поставила свое оружие, - рассказал Перенджиев «Газете.Ru». - Воспользовавшись нашим комплексом, другие страны поймут его преимущества, вероятно, у России появятся и новые партнеры. Кроме того, мы выстраиваем цепочку зависимости от наших военно-промышленных услуг. Поэтому продажа - это не только коммерция, но и политика формирования механизмов воздействия на третьи страны».

Все это, считает Александр Перенджиев, в полной мере относится к зенитному комплексу «Пальма». Москва таким образом формирует зависимость покупателя от своей продукции. Заказчиков изделия, помимо прочего, привлекает простота комплекса в эксплуатации.

«Каких-либо серьезных ограничений на установку «Пальмы» нет. Наша разработка достаточно компактная и не занимает много места, в том числе и в подпалубном пространстве», - рассказал в интервью RT представитель «КБ точного машиностроения им. А.Э. Нудельмана» Сергей Верба.

Ирина Альшаева