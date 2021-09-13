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Интерфакс-АВН

Часть Севастопольской бухты передана Минобороны РФ на 20 лет - документ

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Большой противолодочный корабль Северного флота "Североморск" во время захода в Севастопольскую бухту
Большой противолодочный корабль Северного флота "Североморск" во время захода в Севастопольскую бухту.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

Москва. 10 сентября. ИНТЕРФАКС - Распоряжением правительства России часть акватории Севастопольской бухты Черного моря на юго-западе Крыма передана в пользование Минобороны РФ сроком на 20 лет.

Соответствующий документ за подписью премьер-министра РФ Михаила Мишустина опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

"Предоставить Минобороны России на 20 лет в обособленное водопользование часть акватории Севастопольской бухты Черного моря для обеспечения обороны страны и безопасности государства", - говорится в распоряжении правительства.

В нем отмечается, что площадь передаваемой территории - 0,5739 кв. км.

Согласно распоряжению, при использовании этих вод военному ведомству запрещается загрязнение и засорение акватории водного объекта. Также Минобороны РФ обязано не допускать действий, приводящих к причинению вреда окружающей среде.

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