Президент Украины Зеленский: Киев не получил от США четкой позиции по вступлению в НАТО

КИЕВ, 10 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не получил прямой позиции Вашингтона по вступлению страны в НАТО, но Украина может полагаться на США.

"Мы можем (полагаться на США – ред.), потому что у нас сегодня, мне кажется, отношения на другом уровне. Да, мы не получили, скажу вам откровенно, прямой позиции по вступлению Украины в НАТО", - заявил Зеленский в ходе мероприятия YES Brainstorming в пятницу, отвечая на вопрос, может ли Украина полагаться на США.

Вместе с тем Зеленский выразил мнение, что Россия будет крепчать, если Украину не взять в НАТО.

"Я считаю, что, если вы хотите, чтобы Россия стала крепче, не берите Украину (в НАТО – ред.). Это даже не о противовесе России. Это выражение, это так и есть. Мы видим, кто мощный", - добавил он.

Ранее Зеленский по итогам визита в Вашингтон заявил, что президент США Джо Байден, с которым он встретился 1 сентября, поддерживает вступление Украины в НАТО. После этого было опубликовано совместное заявление Вашингтона и Киева, которое включает пять направлений сотрудничества: в сферах безопасности и обороны; демократии, правосудия и прав человека; энергетической безопасности и климата; экономического развития и процветания; противодействия пандемии и гуманитарной помощи.

Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.