ЦАМТО, 10 сентября. Около 100 ед. бронетанкового вооружения поступило в войска ЦВО с начала года, сообщил накануне Дня танкиста начальник автобронетанковой службы ЦВО полковник Ханиф Беглов.

"Около 100 ед. бронетанкового вооружения, в том числе 30 танков Т-72Б3М с улучшенными боевыми характеристиками, поступило в соединения и воинских части ЦВО с начала текущего года. На сегодня мы полностью перевооружили на Т-72Б3М танковый батальон мотострелкового полка танковой дивизии. До конца года еще 30 современных танков придут на замену боевых машин более ранних модификаций танкового батальона российской военной базы в Таджикистане", – сообщил Х.Беглов.

В пресс-службе ЦВО уточнили, что в танках Т-72Б3М повышена бронезащищенность экипажа и силовой установки за счет использования современных средств активной и пассивной защиты. Танк оснащен орудием с улучшенной баллистикой и увеличенным ресурсом, а также панорамным прицелом "Сосна-У" с тепловизором, установленном на рабочем месте командира машины. Также боевые машины оснащены новым двигателем и помехозащищенной системой связи "Акведук".

День танкиста учрежден в 1946 году и отмечается ежегодно во второе воскресенье сентября. Свое начало он берет от марш-парада гвардейской танковой Кантемировской дивизии, прошедшего на Красной площади и ставшего первым официальным празднованием Дня танкиста. Праздник включен в перечень профессиональных праздников ВС РФ, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.