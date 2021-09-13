«Запад-2021»: что стоит за новыми масштабными военными учениями России? (The National Interest, США)

На фоне стартующих 10 сентября российско-белорусских учений «Запад-2021» страны Восточной Европы выразили беспокойство по поводу угрозы своей безопасности со стороны России. Обоснованы ли алармистские настроения Польши, Латвии и Украины, или это просто ничем не обоснованная истерика, выяснял обозреватель по вопросам национальной безопасности TNI Марк Эпископос.

В связи с предстоящими военными учениями в некоторых западных странах, расположенных по соседству с Россией, в том числе в Польше, Латвии и на Украине, отмечаются серьезные опасения по поводу безопасности

Российским вооруженным силам в самое ближайшее время предстоит провести маневры, которые станут одними из самых масштабных военных учений в 2021 году на фоне растущей напряженности в отношениях с Польшей, Украиной и странами Балтии.

"Запад-21" - это последние маневры в четырехгодичном цикле учений, проводимых российской армией, которым предшествовали учения "Кавказ-2020", "Центр-2019" и "Восток-2018". Хотя эти учения в первую очередь являются средством проверки боеготовности четырех военных округов России (Западного, Восточного, Центрального и Южного, соответственно), в последнее время к участию в них регулярно привлекаются вооруженные силы других стран региона.

Учения "Запад-2021" пройдут на четырнадцати учебных полигонах, расположенных на территории России и Белоруссии. В министерстве обороны Белоруссии сообщили, что в учениях примут участие до 12 тысяч 800 российских и белорусских военнослужащих, причем около 400 из них примут участие в учениях на территории России.

Эксперт по вопросам обороны Майкл Кофман (Michael Kofman) отметил, что эти цифры не соответствуют действительности на местах, поскольку, как представляется, в Белоруссии уже находится гораздо больше российских войск, чем сообщается. Кофман добавил, что организаторы, вероятно, искажают данные о присутствии войск, чтобы соответствовать Венскому документу, который требует, чтобы на учениях с участием более 13 тысяч военнослужащих присутствовали наблюдатели от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). По официальным данным, в учениях будет задействовано до 350 единиц военной техники, в том числе 140 танков, 110 артиллерийских орудий, ракетные установки и десятки самолетов и вертолетов. Учения будут проходить с 10 по 16 сентября.

О масштабах и характере учений представители российских и белорусских властей не сообщают, они лишь заявили, что в рамках учений будут проводиться совместные маневры, направленные на отражение условного нападения сил НАТО.

Как объяснил Кофман, учения такого рода обычно состоит из двух отдельных этапов. На первом этапе будет проверена способность белорусских и российских войск к мобилизации и развертыванию подразделений регулярных войск и резервных подразделений в первые дни вторжения сил НАТО. Вторая фаза включает в себя весь спектр мер противодействия российских войск, направленных на ослабление и отражение условного наступления сил Запада.

Судя по тому, как проходили учения "Запад-2017", предстоящие учения будут включать развертывание зенитных ракетных комплексов С-400 для отражения условных ударов крылатых ракет, вылеты ударных вертолетов для уничтожения условных наземных целей, переброску колонн бронетехники и учения по нанесению ударов баллистическими ракетами малой дальности (БРМД) "Искандер-М".

Но отработка действий в условиях полномасштабной войны с Западом с применением обычных вооружений, по-видимому, не является единственной или даже основной целью учений "Запад-2021", значительная часть которых будет проходить на урбанизированной местности. Эксперты утверждают, что выбор местности дает основание предполагать, что сейчас акцент сделан на отработке нерегулярных боевых действий против сил НАТО, а также на отработке действий по подавлению беспорядков.

В связи с предстоящими военными учениями некоторые западные страны, расположенные по соседству с Россией, в том числе Польша, Латвия и Украина выражают серьезные опасения по поводу безопасности. Мрачные предупреждения восточноевропейских и центральноевропейских стран - членов НАТО во многом аналогичны алармистской риторике, связанной с учениями "Запад-2017", но как тогда, так и сейчас никаких признаков того, что Кремль планирует использовать учения в качестве прикрытия военной агрессии или вмешательства, не наблюдается.

Учения "Запад-2021" - это, скорее, громкое заявление о стремительно укрепляющихся связях Москвы с Минском - в сфере обороны и в других сферах - на фоне острого политического кризиса, который пошатнул режим Лукашенко летом 2020 года и который ощущается до сих пор.

Марк Эпископос (Mark Episkopos)