ПТРК "Хризантема-С" со сверхзвуковыми ракетами - идеальный убийца танков

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Противотанковый ракетный комплекс "Хризантема-С" по-прежнему привлекает внимание зарубежных и российских специалистов. Он вооружен пятнадцатью уникальными сверхзвуковыми ракетами, которые способны уничтожить любой современный танк днем и ночью, в любую погоду, на расстоянии 6000 метров.

При этом могут использоваться два типа наведения: по лазерному лучу или по радиоканалу. Также применяются два типа боевых частей: тандемно-кумулятивные и термобарические. В результате ПТРК может бороться не только с бронетехникой, но и с инженерными и фортификационными сооружениями, надводными целями, малоскоростными воздушными целями и живой силой противника.

Пусковые установки выполнены на шасси проверенной многолетней эксплуатацией БМП-3. Боевая масса - около 20 тонн. Скорость по шоссе - до 70 км/ч, на плаву 10 км/ч. Запас хода по топливу - 600 км. Экипаж машины состоит из двух человек - механика-водителя и наводчика-оператора.

"Хризантема-С" в этом году демонстрировалась на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021". Также эти ПТРК принимают участие в стратегическом учении "Запад - 2021".

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Источник изображения: vestnik-rm.ru