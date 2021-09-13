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ТАСС

План закупок и ремонта МО РФ на 2020-2022 годы включает 9 тыс. единиц бронетехники и авто

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Танк Т-14 «Армата»
Танк Т-14 «Армата».
Источник изображения: arms-expo.ru

Разработку бронетехники на платформе "Армата" планируется завершить в 2022 году, рассказал врио начальника Главного автобронетанкового управления Минобороны генерал-майор Александр Шестаков

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Более 9 тыс. единиц бронетанковой техники и автомобилей входят в план закупок и ремонта Минобороны РФ в 2020-2022 годах. Об этом в интервью газете "Красная звезда" сообщил временно исполняющий обязанности начальника Главного автобронетанкового управления Минобороны генерал-майор Александр Шестаков.

"В период с 2020 по 2022 год Главным автобронетанковым управлением Министерства обороны РФ спланирована закупка и ремонт более 9 тыс. единиц бронетанкового вооружения и автомобильной техники. Это позволит поддержать в 2022 году обеспеченность по бронетанковому вооружению и технике на уровне 100%", - проинформировал Шестаков.

По его словам, разработку бронетехники на платформе "Армата" планируется завершить в 2022 году. "Российские конструкторы ведут разработку танка нового поколения одновременно с перевооружением существующего броневого парка на новейшие машины. В 2022 году планируется завершение разработки перспективного семейства бронетанкового вооружения и техники - танка, БМП [боевой машины пехоты] и БРЭМ [бронированной ремонтно-эвакуационной машины] на новейшей платформе "Армата", - добавил Шестаков.

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