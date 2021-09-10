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Интерфакс-АВН

США желают скорейшего возобновления венских переговоров по СВПД - Госдеп

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Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото.
Источник изображения: © Фото : AgnosticPreachersKid

Вашингтон. 9 сентября. ИНТЕРФАКС - США и другие участники переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) надеются на скорейшее возобновление консультаций по этой теме в Вене, заявил в четверг представитель Госдепа Нед Прайс.

"Существует взаимное согласие, что непрямые переговоры в Вене должны возобновиться как можно скорее, и мы хотели бы это видеть", - сказал он на брифинге.

"Мы работаем на основании консенсуса с нашими партнерами по "шестерке" (пять постоянных членов Совбеза ООН и Германия - ИФ), куда входят наши европейские союзники, ЕС, Германия, а также Россия и Китай", - отметил он.

При этом он напомнил, что спецпосланник США по Ирану Роберт Малли охарактеризовал как "хорошие и конструктивные" консультации по СВПД в ходе его визита в Москву.

Прайс добавил, что Ирану еще предстоит сообщить о своем решении в отношении возобновления переговоров в Вене.

Ранее в четверг Малли положительно оценил контакты во время поездки в Москву.

"С обеих сторон подтверждена твёрдая решимость продолжить взаимодействие "в венском формате" с подключением всех стран-участниц СВПД, включая Иран, а также представителей США", - говорилось в свою очередь в сообщении, опубликованном на сайте МИД России по итогам консультаций замглавы МИД РФ Сергея Рябкова со спецпосланником Малли.

Во время пребывания Дональда Трампа на посту президента США Вашингтон вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ на это Иран прекратил выполнять условия соглашения.

С апреля по июнь этого года Иран и ряд мировых держав провели шесть раундов переговоров в Вене с целью восстановления СВПД. В настоящее время переговоры поставлены на паузу: иранские официальные лица ранее заявляли, что Тегеран будет готов продолжить переговоры после инаугурации в начале августа нового президента Ирана Ибрахима Раиси и формирования нового правительства.

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