США уходят – проблемы множатся

Аналитики оценили последствия возвращения талибов к власти в Афганистане

Три взрыва, прогремевшие 26 августа в районе международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле и приведшие к гибели 13 американских военнослужащих, около 170 афганцев и граждан других стран, вызвали очередную волну политических дебатов в Вашингтоне по вопросу ухода США из Исламской Республики Афганистан (ИРА). Эти акции, ответственность за которые взяла на себя группировка боевиков «Исламское государство – Хорасан» (ИГХ), отделение «Исламского государства» (запрещены в РФ), действующее в Афганистане и в Пакистане и являющееся врагом движения «Талибан» (ДТ) (запрещено в РФ), свидетельствуют о том, что 20 лет войны Америки с террором в Афганистане не увенчались значимым успехом. Бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности генерал-лейтенант Герберт Макмастер в беседе с BBC News заметил: «Атаки в аэропорту Кабула показали, что может произойти, когда вы сдаетесь на милость террористов».

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Исследовательское управление Конгресса США (ИУК), входящее в состав Библиотеки Конгресса, является основной аналитической службой американского парламента. ИУК, укомплектованное юристами, экономистами, библиографами, учеными и специалистами в области гуманитарных наук, проводит исследования в различных областях политики и юриспруденции.

27 августа ИУК опубликовало доклад «Вывод войск США и захват власти талибами в Афганистане: часто задаваемые вопросы», в котором представлены материалы, освещающие широкий спектр проблем, связанных с политикой США в Афганистане.

ЭТАПЫ ШАЛЬНОГО ПУТИ

На момент занятия Дональдом Трампом Белого дома в январе 2017 года в Афганистане находилось около 11 тыс. военнослужащих США. В 2009–2011 годах их число составляло почти 100 тыс. В июне 2017 года президент уполномочил министра обороны Джеймса Мэттиса самостоятельно устанавливать численность воинских контингентов в ИРА, и уже в сентябре глава Пентагона подписал приказ об отправке в ИРА 3,5 тыс. военнослужащих. Дополнительные силы поступили в распоряжение руководства миссии «Решительная поддержка». К концу 2017 года общая численность американских воинских формирований в ИРА достигла 14–15 тыс. человек.

К середине 2018 года президент Трамп, неудовлетворенный отсутствием прогресса в борьбе Пентагона с талибами, дал указание о проведении официальных и прямых переговоров с руководством ДТ без участия правительства ИРА. При этом глава Белого дома продолжал настаивать на выводе войск и в августе 2019 года заявил, что хотел бы сделать это как можно быстрее. Численность войск США в ИРА начала сокращаться в 2019-м и к концу года составила от 12 тыс. до 13 тыс. солдат и офицеров.

В феврале 2020 года Соединенные Штаты и руководство ДТ подписали официальное соглашение: Вашингтон обязался вывести из ИРА все свои войска, контрактников и гражданский персонал, не имеющий дипломатического статуса. К середине июля 2020-го численность войск должна была сократиться до 8,6 тыс., а к концу апреля 2021 года должен состояться окончательный вывод всех войск. «Талибан» обязывался не допускать, чтобы какие-либо террористические группировки, включая «Аль-Каиду» (запрещена в РФ), угрожали США или их союзникам. В соглашении также говорилось, что до 5 тыс. заключенных талибов, удерживаемых афганским правительством, и до тысячи военнослужащих ВС ИРА, захваченных талибами, будут освобождены в марте 2020 года. В этом месяце также должны были начаться внутриафганские переговоры. Стороны конфликта завершили освобождение заключенных в начале сентября 2020 года и 12 сентября в Дохе приступили к обсуждению разногласий.

В течение 2020 года официальные лица Вашингтона заявляли о том, что талибы не в полной мере соблюдают соглашение, при этом численность ВС США продолжала снижаться и за месяц до установленного срока достигла 8,6 тыс. человек.

ПОДХОДЯЩЕГО МОМЕНТА ДЛЯ ВЫВОДА ВОЙСК НЕ БЫЛО НИКОГДА

Джозеф Байден во время предвыборной кампании в 2020 году негативно высказывался о военном присутствии в ИРА. Став президентом, в своем интервью 16 марта 2021 года он заявил, что соглашение между США и талибами было «не очень согласованной сделкой» и что соблюдение крайнего срока вывода войск 1 мая может произойти, но будет жестким. На пресс-конференции 25 марта 2021 года президент заявил: «Я не могу представить войска США в Афганистане в следующем году».

14 апреля 2021 года Байден объявил, что Соединенные Штаты начнут окончательный вывод войск 1 мая, и он должен быть завершен к 11 сентября 2021 года. В письменном ответе талибы обвинили Вашингтон в нарушении соглашения от февраля 2020 года и заявили, что решение США остаться после 1 мая «в принципе открывает возможность принять все необходимые контрмеры, поэтому американская сторона будет нести ответственность за все последствия». По мнению экспертов, последние теракты ИГХ, находящимся в конфликте с ДТ, могут вызвать вопросы о соблюдении талибами соглашения от февраля 2020 года, в котором они обязались «не допускать, чтобы какая-либо группа или отдельное лицо... использовали территорию Афганистана для угрозы безопасности Соединенных Штатов».

Некоторые наблюдатели утверждают, что администрация Байдена могла проигнорировать соглашение и сохранить в стране присутствие нескольких тысяч военнослужащих, чтобы способствовать заключению внутриафганского мирного соглашения. Они считают, что затраты на сохранение таких сил были бы невелики по сравнению с рисками для безопасности Америки, связанными с падением афганского правительства. Байден утверждает, что сохранение присутствия войск США в ИРА в таком количестве невозможно, поскольку их недостаточно для сдерживания талибов, и в конечном счете потребовалась бы повторная эскалация военного потенциала Америки в этой стране.

Заключительный этап запланированного вывода войск США начался 1 мая 2021 года, к июню Центральное командование ВС США сообщило, что план вывода войск выполнен на 44%. Большинство союзников по НАТО и других партнеров США вывели свои войска к началу июля. 8 июля Байден объявил, что военная миссия в Афганистане завершится 31 августа. Быстрое продвижение талибов, кульминацией которого стало взятие Кабула в середине августа, и экстренная эвакуация персонала посольства США и некоторых афганцев побудили Вашингтон направить в ИРА несколько тысяч военнослужащих для обеспечения безопасной эвакуации американских граждан и афганцев.

14 августа Байден опубликовал заявление, в котором говорилось: «Еще один год или еще пять лет военного присутствия США не имели бы значения, если бы афганские военные не могли или не хотели удерживать свою собственную страну. И американское присутствие в разгар гражданского конфликта в другой стране было для меня неприемлемым». Он подтвердил эту позицию в обращении от 16 августа 2021 года, заявив: «Никогда не было подходящего времени для вывода американских войск».

Некоторые аналитики утверждают, что США не в полной мере учли эффективные формы прекращения войны. Авторы доклада полагают, что Конгрессу следовало бы тщательно изучить планирование военной кампании и возможность устранения предполагаемых стратегических и оперативных промахов Пентагона.

ТАЛИБЫ И МИРОВОЙ ТЕРРОР

В докладе рассмотрен предельно беспокоящий США, НАТО, ЕС и многие азиатские страны вопрос о том, каким образом восстановление власти талибов может повлиять на террористические группировки в Афганистане и какое влияние сложившаяся ситуация может оказать на интенсификацию террористических акций в разных частях планеты.

С падением афганского правительства Вашингтон потерял важного партнера по борьбе с терроризмом, что ставит под сомнение эффективность усилий США по противодействию террористическим угрозам, исходящим из ИРА. «Аль-Каида» (АК) и «Исламское государство – Хорасан», или, как его еще называют «Вилаят Хорасан» – две наиболее значимые террористические группировки, и захват власти талибами, отмечается в докладе, скорее всего повлияет на них по-разному.

ДТ не является «иностранной террористической организацией». Так обозначаются организации, находящиеся за пределами США, которые, по мнению Государственного департамента, в соответствии со статьей 219 закона об иммиграции и гражданстве 1965 года, участвуют в деятельности, определяемой американскими властями как террористическая.

В 2002 году, в соответствии с Исполнительным указом 13224, ИГХ и многим его членам был присвоен статус «специально обозначенный глобальный террорист» (СОГТ). Организации и лица с таким статусом не имеют права доступа к своим активам, находящимся в США, американским гражданам запрещено заключать с ними сделки, а любому иностранному финансовому учреждению, которое провело или содействовало осуществлению важной сделки от лица СОГТ, может быть запрещено пользование банковской системой Америки.

Как полагают специалисты, ячейки АК продолжают базироваться на территории ИРА и ее многолетние связи с ДТ в последние годы оставались достаточно прочными. В октябре 2020 года в ходе операции подразделения Главного управления национальной безопасности Афганистана в провинции Газни был уничтожен высокопоставленный член АК, где он, как сообщается, жил и взаимодействовал с талибами. Этот факт является свидетельством связи ДТ с «Аль-Каидой» и отражает истинные намерения талибов в отношении этой группировки. В мае текущего года наблюдатели за выполнением санкций ООН сообщили, что АК свела к минимуму открытые контакты с руководством ДТ, чтобы залечь на дно и не поставить под угрозу дипломатические позиции движения.

В своем отчете за последний квартал 2020 года Управление генерального инспектора Пентагона процитировало оценку Разведывательного управления МО, в которой указывалось, что ДТ поддерживает связи с АК и некоторые ее члены были «интегрированы в формирования и в командную структуру талибов». В полугодовом отчете, опубликованном в апреле 2021 года, МО заявило: «Талибан поддерживал взаимовыгодные отношения с организациями, связанными с «Аль-Каидой», и вряд ли предпримет существенные действия против этих групп». Взаимодействие АК и ДТ укреплено совместной борьбой группировок в Афганистане и личными отношениями, включая брачные узы.

Как уже отмечалось в соглашении между США и ДТ, руководство последнего обязалось не позволять никаким террористическим группировкам, включая «Аль-Каиду», использовать афганскую землю для создания угрозы безопасности Соединенных Штатов и их союзников. Однако в соглашении не были предусмотрены механизмы контроля над выполнением талибами своих обязательств. В последние годы талибы заявляют, что в Афганистане нет иностранных боевиков. По некоторым данным, в феврале этого года движение издало директиву, запрещающую боевикам ДТ привлекать иностранных граждан в свои ряды или предоставлять им убежище.

Один из американских экспертов утверждает, что, хотя некоторые лидеры талибов выступают против связей с «Аль-Каидой», ссылаясь на издержки таких отношений с точки зрения международного имиджа движения и определенного давления со стороны США, эти группировки связывает общая идеология. По его словам, АК рассматривает афганский «Талибан» как важного партнера в проведении глобального джихада, о чем свидетельствует лояльность руководителей АК по отношению к последовательным лидерам «Талибана». Имеются сообщения, что среди тысяч заключенных, освобожденных талибами из следственного изолятора Парван в августе, было большое количество боевиков АК.

ИГХ, в отличие от АК, выступает против талибов, и между ними часто происходили столкновения. Его руководство рассматривает национальный политический проект талибов по созданию исламского государства как противоположность их собственному универсалистскому видению глобального халифата. По некоторым данным, после захвата государственной тюрьмы в Кабуле талибы казнили содержавшегося там бывшего лидера ИГХ. Компромиссы талибов по некоторым вопросам, по мере того как как они начнут реально управлять ИРА, могут побудить сторонников жесткой линии перейти в ИГХ, как это происходило в прошлом. Ранее США поддерживали выступления талибов против ИГХ, тем самым обозначая узкую область возможного сотрудничества в перспективе.

Некоторые международные эксперты утверждают, что захват власти талибами может привести к усилению террористических группировок по всему миру. Сторонники АК, по сообщениям прессы, приветствовали захват власти талибами в Афганистане как одну из побед глобального джихада.

Летом этого года Вашингтон заявлял, что Америка будет использовать для борьбы с террористами военные базы, находящиеся за пределами Афганистана. Однако, отмечается в докладе, с учетом того факта, что «Талибан» практически полностью контролирует страну, Пентагону, возможно, придется изменить эти планы и, например, заменить полеты авиации операциями с дронами, запускаемыми с американских баз в районе Персидского залива, находящихся на значительном удалении от границ Афганистана.

Правительства Пакистана, Китая, Ирана и республик Центральной Азии, указывается в докладе ИУК, в той или иной степени обеспокоенные возникновением новых террористических угроз, исходящих из Афганистана, могут начать более активное сотрудничество с США, что даст талибам дополнительный стимул для сдерживания АК и других террористических группировок на территории страны.

Владимир Иванов

Обозреватель «Независимого военного обозрения»