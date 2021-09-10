Т-72Б3 – старик не промах

Российские танкисты стали победителями военных игр АрМИ-2021

«Танковый биатлон» – один из самых технологически сложных и зрелищных этапов военных соревнований. Из года в год количество участников в нем растет. Военные не скрывают, что на трассе подмосковного полигона Алабино 2-й Гвардейской Таманской мотострелковой дивизии раскрываются не только возможности модернизированных танков Т-72Б3, но и их экипажей. По условиям конкурса каждая страна-участница может привезти свою машину, но почему-то большинство, кроме Китая с Тип-96, предпочитают выступать на российских танках. В этот раз Минобороны отметило, что в финальном этапе «Эстафета» российские танковые экипажи прошли трассу быстрее всех команд – за 1 час 36 минут 49 секунд. С отставанием на 10 минут 31 секунду финишировали танкисты Китая. Сборная Казахстана стала третьей, Азербайджана – четвертой.

«Эстафета» – это очень своеобразная форма соревнований, в которой три разных экипажа передают друг другу танк. Тяжелые машины участвуют в слаломе, преодолении водных преград, холмистой местности, мостов и эстакад, а также противотанковых рвов. Как и в настоящем биатлоне, через определенные промежутки времени со специальных позиций они осуществляют стрельбу из основного орудия боевыми снарядами и из спаренного и зенитного пулеметов. Скорость и точность поражения целей танкистами – всего лишь эпизод большой работы по формированию новых нормативов боевой подготовки войск. В этот раз командир танка, старший сержант Даниил Храмов, наводчик-оператор, старший сержант Сергей Гайдеик, механик-водитель, ефрейтор Владимир Огадзе показали на трассе высокое мастерство владения боевой машиной. Уверенно преодолели змейку. При стрельбе по первой мишени снаряд, правда, попал в бруствер, но ситуацию исправил дополнительный боеприпас, попавший точно в цель. Остальные две мишени были поражены сразу. Российский экипаж преодолел трассу без ошибок, поразил пять мишеней из пяти и пересек финишную черту с результатом 19 минут 18 секунд.

Важно и сравнение возможностей нашей и иностранной техники. В силу обстоятельств этим не грешит только Пекин, стремящийся создать самый лучший танк в мире. Амбиции китайцев понятны. Собственно, «война» в Алабине – та самая площадка, где за неимением реального театра военных действий можно испытать перспективную машину в действии. Несколько лет назад Тип-96 чуть не дошел до финиша – сгорел двигатель.

На этом фоне интересен наш Т-72Б3. Современная модернизация машины, принятой на вооружение в 1973 году. Базовый танк серийно производили в СССР, Чехословакии, Польше, Югославии, Индии и Ираке. На сегодняшний день по миру гуляют более 30 тыс. образцов. С 1990 года танков Т-90 выпущено не более 1,5 тыс. Т-14 «Армата» с 2014-го – полсотни. Причина? По данным Центра анализа стратегий и технологий (Центр АСТ), актуальная цена танка «Армата» может колебаться на уровне 400 млн руб. за единицу. Танк Т-90М стоит около 200 млн. Машины класса Т-72Б3 обходятся Минобороны с 17-миллионной прибавкой к стоимости Т-72Б1, которые необходимо потратить исключительно на то, чтобы модернизировать уже имеющуюся у военных платформу до версии «Б3», придав ей новые боевые качества.

«В ходе модернизации Т-72Б3 получил новое 125-миллиметровое гладкоствольное орудие, позволяющее применять новые бронебойные подкалиберные снаряды. Благодаря новому многоканальному прицелу со стабилизацией поля зрения в двух плоскостях и оставшемуся – только теперь как резервному – прицелу 1А40–4 повышается точность стрельбы, причем как с места, так и в движении. Тепловизионный канал основного прицела обеспечивает надежное обнаружение, опознавание и ведение стрельбы с высокой точностью в любых погодных условиях вне зависимости от времени суток. Новый современный цифровой баллистический вычислитель позволяет в несколько раз сократить время производимых расчетов исходных данных для производства выстрела и повысить эффективность стрельбы. Это означает, что танкисты не только быстрее обнаруживают цели, но и точнее произведут первый выстрел», – сообщил «НВО» профессор Академии военных наук Вадим Козюлин.

«Еще одно отличие Т-72Б3 от базовой модели – автомат переключения передач. Это преимущество впервые было оценено российскими военными в ходе военно-прикладных игр «Танковый биатлон – 2015». Тогда специально созданный под соревнования Т-72Б3 с форсированным двигателем мощностью в 1130 л.с. позволил нашим танкистам показать наилучшие результаты как по скорости, маневренности, так и точности поражения целей. Результаты конкурса впоследствии были отражены в новых положениях «Курса стрельб из танков» и «Наставлений по боевой подготовке», – подчеркнул эксперт.

Важно, что специалисты УВЗ проводят только текущее техническое обслуживание войсковых машин: устраняют неисправности, изношенные детали заменяют на новые, приводят орудия к нормальному бою и калибруют системы управления огнем. «Такое обслуживание происходит не только по условиям эксплуатации в ходе «Танкового биатлона», но и по условиям эксплуатации в войсках. Это нормальная практика», – сообщили «НВО» на предприятии. Выбор для игр именно Т-72Б3 продиктован несколькими причинами. Главная: Т-72 – самый массовый серийно выпускаемый танк в мире, всего с 1973 года произведено около 30 тыс. машин различных модификаций. Танк состоит на вооружении более чем 30 стран.

«Проведение «Танкового биатлона» очень важно. Игры позволяют рекламировать технику «Уралвагонзавода» (в составе Концерна УВЗ входит в Ростех), показывать ее возможности потенциальным покупателям. Техника, выпускаемая УВЗ, демонстрирует надежность и другие отличные боевые качества, что вселяет уверенность в наших военнослужащих, которые выполняют задачи на танке Российской армии и владеют Т-72Б3 в совершенстве», – отмечает специальный представитель УВЗ по военно-техническому сотрудничеству генерал армии Алексей Маслов.

По словам представителя концерна, УВЗ – спонсор «Танкового биатлона», компания первой стала вручать подарки победителям-танкистам. После небольшого перерыва эта традиция возродилась по инициативе генерального директора Концерна УВЗ Александра Потапова. В этом году каждому члену экипажа-победителя специальный представитель УВЗ вручил ключи от современного внедорожника УАЗ «Патриот».

В корпорации отмечают, что вся подготовка строевых боевых машин к состязаниям лежала на их плечах. В 2018 году Т-72 поставил рекорд «Танкового биатлона» – прошел трассу на скорости 78 км/ч. Т-72Б3 остается основным боевым танком российской и многих иностранных амий. Его потенциал при развитии современных технологий практически неограничен. У танка главное и самое дорогое – бронекапсула. У Минобороны их более чем достаточно. Форум «Армия-2021» показал, что при начале поставок в войска танков Т-14 «Армата», модернизированных Т-90М «Прорыв» от Т-72 в версии «Б3» никто не откажется. Вице-премьер Юрий Борисов в разговоре с ТАСС отметил, что «поскольку последние версии танков Т-72 имеют высокую эффективность, сейчас нет необходимости оснащать Вооруженные силы большим количеством такой новой техники, как танк «Армата».

На «Армии-2021» Т-72Б3 был представлен с новым орудием, прицелами, всеракурсной динамической защитой и ее дополнительным бортовым оснащением. Минобороны официально не заявляет о количестве ежегодно модернизируемых танков Т-72, но очевидно, что именно они станут главным и массовым ответом НАТО на учениях «Запад-2021».