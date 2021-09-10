Рябков заявил о неприемлемости для РФ позиции США о включении нестратегических ядерных вооружений в будущие договоренности

Москва. 9 сентября. ИНТЕРФАКС - Позиция США о необходимости включения в будущие договоренности с Россией нестратегических ядерных вооружений неприемлема, заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Что касается "всех боезарядов", мы считаем, что при всей важности тематики боезарядов как таковой, все же приоритетное внимание должно уделяться средствам доставки, то есть носителям. Позиция по нестратегическому ядерному оружию в том виде, в котором ее продвигают американцы, неприемлема для нас. Начинать надо с другого. И вообще, перспективы разговора на эту тему более чем туманны", - сказал Рябков в интервью "Коммерсанту".

Так он прокомментировал недавние заявления замгоссекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс, которая, в частности, сказала о необходимости включения в будущие договоренности всех ядерных боеголовок, в том числе и нестратегических ядерных вооружений.

Говоря о возможном количестве и мандате рабочих групп, которые могут быть созданы в рамках российско-американского диалога по стратстабильности, замминистра отметил, что пока такой договоренности нет, и "это вопрос достаточно сложный". "Сложность его в том, что, как говорилось в известном мультфильме, "как корабль назовешь, так он и поплывет". В данном случае от тематического охвата рабочих групп во многом будет зависеть и темп продвижения вперед, и шансы на достижение искомого результата", - пояснил дипломат.

По его словам, "американцы это тоже прекрасно понимают и уделяют этому аспекту существенное внимание". "Не думаю, что мы сможем что-то объявить в этом плане до проведения очной встречи в последних числах сентября, хотя, наверное, к этому надо стремиться. Но один вопрос тянет за собой другие", - подчеркнул Рябков.

Говоря о характере возможных будущих договоренностей с американцами, замминистра отметил, что в понимании российской стороны речь может идти "о разработке юридически обязывающего документа, возможно не одного, а нескольких текстов". "И юридически, и политически обязывающих, если такая опция будет сочтена обеими сторонами более предпочтительной, - пояснил он.

Дипломат отметил, что в Москве "серьезно относятся к американским сигналам о том, что могут быть и, скорее всего, будут проблемы с ратификацией гипотетического нового договора". "А такая ратификация потребуется, коль скоро в этом гипотетическом договоре речь пойдет о вопросах контроля над вооружениями и национальной безопасности США, ну и о нашей, конечно, тоже", - сказал он.

Рябков подчеркнул: "В идеале мы бы, естественно, хотели все наши договоренности с США облечь в максимально обязывающую - то есть юридически обязывающую - форму".