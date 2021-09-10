Космонавты установили перекидной поручень на модуле "Наука" в рамках интеграции с МКС

Кроме того, космонавтам необходимо завершить операции по окончательному подключению кабеля Ethernet к "Науке", соединять интерфейсы модуля МЛМ и "Звезды", установить несколько кабелей и смонтировать установочную платформу

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Космонавт Роскосмоса Петр Дубров установил перекидной поручень №4005 на модуле "Наука" в рамках комплексных работ по интеграции модуля с Международной космической станцией (МКС). Об этом сообщили на официальной странице Роскосмоса в Twitter.

Космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров начали внекорабельную деятельность в 17:55 мск в четверг для интеграции многоцелевого лабораторного модуля (МЛМ) "Наука" с МКС. По плану основные работы займут 6 часов 26 минут. В случае если они будут идти с опережением графика, подготовлен еще ряд операций, которые суммарно займут около трех часов.

Космонавты завершат операции по окончательному подключению кабеля Ethernet к "Науке", монтаж перекидного поручня на модуле, соединят интерфейсы модуля МЛМ и "Звезды", установят ряд кабелей, смонтируют установочную платформу с тремя контейнерами для эксперимента "Биориск-МСН".

Если космонавты успеют, им предстоит еще выполнить работы по монтажу трех перекидных поручней на модуле "Наука", проведению фотосъемки внешней поверхности российского сегмента МКС, изменению ориентацию блока контроля давления и осаждений, а также монтажу платформы с адаптерами на МЛМ.