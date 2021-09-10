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РИА Новости

Северный флот начал учения в Арктике с отработкой обороны Северного морского пути

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Военно-морские учения "Кумжа – 2018"
Военно-морские учения "Кумжа – 2018".
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Львов

МОСКВА, 9 сентября/ Радио Sputnik. Северный флот ВМФ России начал учения в арктической зоне, на одном из этапов будет отработана оборона Северного морского пути, передает РИА Новости.

К маневрам привлекли до восьми тысяч военнослужащих, около 800 единиц боевой и специальной техники, до 240 орудий различной модификации, около 120 летательных аппаратов и до 50 кораблей и судов обеспечения.

Действия будут проходить в Баренцевом и Каспийском морях, море Лаптевых, у Новосибирских островов и у архипелага Земля Франса-Иосифа.

"На одном из этапов учения силы (войска) Северного флота проведут практические действия по защите коммуникаций Северного морского пути, охране и обороне гарнизонов флота, изучению возможных районов боевых действий и условий применения разнородных сил флота в западной и восточной Арктических морских зонах", – сообщили в пресс-службе Северного флота.

Ранее радио Sputnik рассказало о планах Минобороны РФ увеличить число резервистов.

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СФ
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