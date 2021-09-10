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ТАСС

В Белоруссии заступили на дежурство белорусские и российские подразделения ВВС и ПВО

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Многоцелевой истребитель Су-30СМ
Многоцелевой истребитель Су-30СМ.
Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСС, архив

В Минске считают, что создание учебно-боевого центра позволит "укрепить практическую составляющую единой региональной системы противовоздушной обороны Союзного государства"

МИНСК, 9 сентября. /ТАСС/. Белорусские и российские подразделения ВВС и ПВО заступили на боевое дежурство в Белоруссии в составе учебно-боевого центра совместной подготовки. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Минобороны Белоруссии.

"На совместное боевое дежурство в составе недавно созданного учебно-боевого центра совместной подготовки Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Беларуси и России заступили зенитные ракетные и авиационные подразделения вооруженных сил двух стран", - отметили в оборонном ведомстве.

Там проинформировали, что на аэродроме 61-й истребительной авиационной базы (Барановичи, Брестская область) Вооруженных сил Белоруссии прошел торжественный ритуал заступления на боевое дежурство по совместной охране дежурными силами воздушных границ Союзного государства. Одновременно в это же время в западной точке страны специалисты зенитных ракетных войск также заступили на боевое дежурство с теми же задачами и целями, сообщили в пресс-службе.

По данным белорусского Минобороны, целью создания учебно-боевого центра является "повышение профессионально-должностной подготовки, изучение новых образцов техники, которые в ближайшей перспективе могут быть поставлены на вооружение белорусской армии, совершенствование практических навыков личного состава подразделений Вооруженных сил Беларуси и Военно-космических сил России". В Минске считают, что создание центра позволит "укрепить практическую составляющую единой региональной системы противовоздушной обороны Союзного государства".

28 августа для формирования учебно-боевого центра совместной подготовки ВВС и войск ПВО Белоруссии и России в Гродно прибыли подразделения зенитных ракетных войск Российской Федерации. 8 августа с этой же целью на аэродром в Барановичи прибыли самолеты Су-30СМ Воздушно-космических сил России. Решение о создании учебно-боевых центров совместной подготовки было принято в ходе переговоров руководителей оборонных ведомств 5 марта 2021 года в Москве. Планируется, что будут сформированы три совместных учебно-боевых центра, которые будут дислоцированы в Нижегородской и Калининградской областях РФ и в Гродненской области Белоруссии.

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