Сирия не должна превращаться в арену противостояния внешних игроков, контакты военных РФ и Израиля на этом треке будут продолжены - Лавров

Москва. 9 сентября. ИНТЕРФАКС - Россия против превращения Сирии в арену противостояния третьих стран, военные РФ и Израиля продолжат контакты по сирийской тематике, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Говоря о том, что вы спросили про израильские удары по сирийской территории: мы против того, чтобы Сирия превращалась в арену противостояния между третьими странами. В этой связи мы не хотим, чтобы сирийская территория использовалась против Израиля, против кого бы то ни было еще", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Израиля Яиром Лапидом в четверг в Москве.

"Практические вопросы, которые в этой связи возникают, предметно, на повседневной основе, обсуждаются между нашими военными. Я думаю, что эта практика доказала свою полезность, сегодня мы договорились, что она будет продолжена", - добавил он.