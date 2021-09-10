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Интерфакс-АВН

Глава Минобороны Армении высоко оценил эффективность миротворческой миссии РФ в Нагорном Карабахе

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Концерт на блокпосту российских миротворцев в Карабахе
Концерт на блокпосту российских миротворцев в Карабахе.
Источник изображения: © РИА Новости, Валерий Мельников

Ереван. 9 сентября. ИНТЕРФАКС - Министр обороны Армении Аршак Карапетян встретился с новым командующим российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе генерал-майором Михаилом Кособоковым и командующим российской 102-ой военной базы полковником Дмитрием Овчаровым, сообщает в четверг пресс-служба Минобороны Армении.

"Карапетян поздравил Кособокова с назначением, пожелал успехов в миротворческой миссии. Карапетян также поздравил Овчарова с назначением на должность командующего российской военной базой, заявив о ее важной роли и значении. Глава Минобороны Армении высоко оценил усилия России, направленные на стабилизацию военно-политической обстановки в регионе, а также эффективность миротворческой миссии РФ в Нагорном Карабахе", - заявили в Минобороны Армении.

Отмечается, что на встрече стороны обменялись мнениями относительно проблем региональной безопасности.

6 сентября Минобороны Армении сообщило, что Рустам Мурадов завершил свою миссию в качестве командующего российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе.

Мурадов был назначен командующим российским миротворческим контингентом РФ после конфликта в Нагорном Карабахе осенью 2020 года. До этого он был заместителем командующего войсками Южного военного округа. В 2017 году получил звезду Героя России за участие в сирийской операции.

В ноябре 2020 года президенты России, Азербайджана и премьер-министр Армении приняли заявление, согласно которому с 00:00 МСК 10 ноября объявлено о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

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