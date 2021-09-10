Главам стран ОДКБ 16 сентября представят план оснащения КСОР современными вооружениями - замгенсека ОДКБ

Минск. 9 сентября. ИНТЕРФАКС - Главам стран ОДКБ 16 сентября представят план оснащения Коллективных сил оперативного реагирования современными вооружениями, заявил заместитель генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков.

"Очень важно нам сейчас (в связи с ситуацией в Афганистане - ИФ) сосредоточиться на реализации плана оснащения Коллективных сил оперативного реагирования современными образцами вооружения и техники. Такое план у нас уже согласован, одобрен министрами обороны, секретарями совета безопасности, и 16 числа он будет представлен главам государств на утверждение", - сказал Семериков журналистам в четверг.

Он напомнил, что на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 23 августа президенты "всесторонне обсудили и дали поручения по выработке предложений по нейтрализации ситуации и той угрозы, которая исходит с территории Афганистана в целом для Европы". "В том числе - работать на опережение относительно возможного потока беженцев со стороны Афганистана", - уточнил Семериков.

"Все эти вопросы нашли отражение в перечне мер и мероприятий, которые мы тоже 15-16 числа доложим министрам обороны, министрам иностранных дел, секретарям Совбезов и, соответственно, после их рассмотрения внесем на рассмотрение уже глав государств. Я сейчас не могу раскрывать полностью этот перечень (...), но это всесторонние по всем направлениям мероприятия", - добавил он.