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Интерфакс-АВН

Воздух на МКС оказался чист, несмотря на срабатывание датчика дыма - космонавты

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Многоцелевой лабораторный модуль "Наука" и модуль "Звезда"
Многоцелевой лабораторный модуль "Наука" и модуль "Звезда".
Источник изображения: © Mark Garcia/NASA

Москва. 9 сентября. ИНТЕРФАКС - Космонавты не обнаружили вредных примесей в составе воздуха на МКС после проверки атмосферы на станции, следует из переговоров экипажа с землей, трансляцию которых ведёт NASA.

"Мы провели анализ. Все в норме", - доложил космонавт Новицкий представителю ЦУП.

Ранее ЦУП дал указание Новицкому поменять картридж и кабель для агрегатного фильтра очистки атмосферы.

Данный фильтр был включен после срабатывания датчика задымления.

Как сообщали в "Роскосмосе", срабатывание сигнализации произошло в 04:55 мск в модуле "Звезда" при проведении автоматической подзарядки аккумуляторов.

"После очистки атмосферы экипаж продолжил режим ночного отдыха. По данным Главной оперативной группы управления российским сегментом станции все системы работают штатно, состав воздуха на борту станции соответствует штатным показателям", - сообщили в "Роскосмосе".

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Роскосмос
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