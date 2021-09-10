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Интерфакс-АВН

Главы стран ОДКБ 16 сентября в Душанбе подпишут договор по оснащению коллективных сил современным вооружением - вице-премьер РФ Борисов

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Рабочая встреча высших должностных лиц ШОС, СНГ, ЕЭС и ОДКБ
Рабочая встреча высших должностных лиц ШОС, СНГ, ЕЭС и ОДКБ.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Белоусов

Минск. 9 сентября. ИНТЕРФАКС - Главы государств Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на встрече в Душанбе 16 сентября подпишут договор по оснащению коллективных сил современным вооружением и техникой, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Серьезно продвинулись в плане оснащения сил коллективной безопасности стран ОДКБ, и я надеюсь, что он будет подписан во время встречи глав государств 16 сентября", - сказал Борисов журналистам по итогам заседания межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству стран ОДКБ.

"Подписали ряд важных документов, которые способствуют интеграции, совместным действиям наших государств в области обеспечения коллективной безопасности. Особенно сегодня эта ситуация складывается остро в связи с известными событиями в Средней Азии", - сказал Борисов.

По его словам, следующее заседание межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству стран ОДКБ состоится в Москве.

Ранее в четверг Борисов заявил, что страны ОДКБ готовят план по оснащению коллективных сил современным вооружением и техникой.

В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан, который председательствует в организации в 2021 году. У ОДКБ есть коллективные силы оперативного реагирования.

США подписали соглашение с движением "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация), которое в настоящее время взяло под контроль Афганистан, при предыдущем президенте США Дональде Трампе - в Дохе 29 февраля 2020 года. Талибы 15 августа заняли Кабул, президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны.

6 сентября, представители "Талибана" заявили о взятии контроля над всей страной после захвата долины Панджшер, в которой находился Фронт национального сопротивления, противостоящий талибам. Представитель "Талибана" Забиулла Муджахид заявил, что война в Афганистане закончена и что движение рассчитывает добиться стабильности в стране.

7 сентября был объявлен полный состав членов кабинета радикального движения, захватившего власть в Афганистане. В правительстве оказались только представители двух основных пуштунских племен: дуррани и гильзаи, в правительстве нет представителей других наций и народов.

Сын экс-президента США Дональд Трамп-младший сообщил, что США, уходя из захваченного талибами Афганистана, оставили там вооружений и военного оборудования на $85 млрд.

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Страны
Армения
Афганистан
Белоруссия
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Россия
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Таджикистан
Компании
ОДКБ
Персоны
Борисов Юрий
Трамп Дональд
Проекты
2020-й год
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