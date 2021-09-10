Стратегическое учение "Запад-2021" носит сугубо оборонительный характер - замминистра обороны РФ

Москва. 9 сентября. ИНТЕРФАКС - Стартовавшее в четверг совместное стратегическое учение "Запад-2021" носит оборонительный характер, заявляют в Минобороны РФ.

"На полигоне "Мулино" в Нижегородской области состоялась церемония открытия совместного стратегического учения вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь "Запад-2021", - сообщило российское военное ведомство.

Статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков подчеркнул, что учение "Запад-2021" "носит сугубо оборонительный характер", оно "направлено на обучение войск ведению военных действий в современных условиях и повышение оперативной совместимости органов военного управления вооруженных сил союзников и дружественных государств".

"Мероприятие такого масштаба во многом уникально. Его размах, состав государств-участников, количество привлекаемого личного состава и техники свидетельствуют о возросшем значении совместной подготовки наших вооруженных сил", - сказал Панков, чьи слова привели в Минобороны РФ.

"Учения в составе коалиции государств помогают выработать единое понимание в подготовке войск, укрепляют дружбу и стирают языковые барьеры между нашими военнослужащими, формируют новые совместные традиции боевого братства и войскового товарищества", - отметил он.

Практические действия в рамках учений пройдут в период с 10 по 16 сентября 2021 г. на девяти полигонах, расположенных на территории Российской Федерации, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах вооруженных сил Белоруссии.

Всего в учении "Запад-2021" на территории Российской Федерации и Белоруссии будет участвовать до 200 тыс. человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.