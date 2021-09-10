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ТАСС

Российские Су-25 и Ми-8 обеспечили поддержку наземным группам на учениях ОДКБ в Киргизии

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Су-25
Су-25.
Источник изображения: © Юрий Смитюк/ТАСС

Вертолеты также перебросили тактический десант двух стран для проведения разведывательно-поисковых операций и блокирования отходящих групп условного противника

ПОЛИГОН "ЭДЕЛЬВЕЙС" /Киргизия/, 9 сентября. /ТАСС/. Российские штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8 обеспечили поддержку наземной группировке в ходе учений "Рубеж-2021" на полигоне "Эдельвейс" в Киргизской Республике, сообщила пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

"Самолеты Су-25СМ и вертолеты Ми-8, задействованные в совместной операции по уничтожению незаконного вооруженного формирования, нанесли удар неуправляемыми 80-миллимитровыми ракетами класса "воздух-поверхность" по мишеням, имитирующим колонну военной техники и скопление живой силы условного противника", - говорится в сообщении округа.

Кроме того, вертолеты перебросили тактический десант двух стран для проведения разведывательно-поисковых операций и блокирования отходящих групп условного противника.

Совместные учения с Коллективными силами быстрого развертывания ОДКБ "Рубеж-2021" начались 7 сентября на полигоне "Эдельвейс" в Киргизии. В нем задействованы воинские контингенты и оперативные группы Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, а также оперативные группы Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ, формирования сил и средств специального назначения органов внутренних дел (полиции), а также органов в сфере предупреждения ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и Государственного комитета национальной безопасности Киргизии. Всего более 1 тысячи человек и 150 единиц техники, в том числе танки, бронетранспортеры, боевые машины пехоты, специальные транспортные средства "Тигр", реактивные системы залпового огня, истребители Су-30СМ, штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.

Основу российского воинского контингента на учении составляют военнослужащие тувинской горной мотострелковой бригады Центрального военного округа, а также личный состав объединенной российской военной базы, дислоцированной в Киргизии.

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